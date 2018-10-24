Вагітну Меган Маркл евакуювали з натовпу на базарі: фото і відео

Перший сольний вихід герцогині Сассекської на Фіджі пішов не по плану. Охоронцям вагітної Меган Маркл довелося перервати її візит на популярний базар Сува.

Про це інформує People з посиланням на Associated Press та представників Кенсингтонського палацу.

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Так, Меган повинна була провести на базарі близько півгодини, щоб дізнатися про проект ООН "Ринки для змін", який сприяє розширенню можливостей жінок на ринках у всій південній частині Тихого океану.

The Duchess of Sussex arrives at Suva Market #RoyalVisitFiji pic.twitter.com/jg3yv1i6Xz — Rebecca English (@RE_DailyMail) 23 жовтня 2018 р.

Дружина принца Гаррі спілкувалася з продавчинями. Але за кілька хвилин натовп людей, які хотіли привітатися з Маркл, розрісся і його стало складно контролювати.

Меган Маркл

Охорона вивела Меган із базару та посадила в машину. Водночас герцогиня була спокійна та привітна та продовжувала махати людям.

Меган Маркл зберігала спокій, коли її вивели з базару