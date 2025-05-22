Колишнього "вагнерівця" заарештували в Уфі за вбивство та розчленування знайомого

В Уфі заарештовано 43-річного Євгена Шадріна – колишнього бійця ПВК "Вагнер", який брав участь у війні проти України. Його підозрюють у жорстокому вбивстві та розчленуванні знайомого.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про "вагнерівця", який вбив свого знайомого

Орджонікідзевський районний суд Уфи 21 травня ухвалив рішення про взяття під варту 43-річного Євгена Шадріна, якого підозрюють у вбивстві 48-річного Дмитра Кірюшкіна.

Термін його арешту – один місяць і 29 діб, до 18 липня 2025 року. Однак рішення суду наразі не набуло чинності.

За інформацією слідства, 11 травня Шадрін запросив Кірюшкіна до комунальної квартири на вулиці Кільцева, де вони розпивали алкоголь. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого підозрюваний завдав потерпілому численні удари, зокрема по життєво важливих органах, що призвело до смерті. Щоб приховати злочин, він розчленував тіло, склав останки в пакети та залишив у своїй кімнаті, де зберігав їх до моменту затримання 18 травня.

Раніше росЗМІ повідомляли, що Шадрін – колишній боєць ПВК "Вагнер" і брав участь у війні проти України. Він був затриманий після скарг сусідів на сильний трупний запах. У минулому він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за вбивство.