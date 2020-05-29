Вакарчук оприлюднив декларацію: Land Rover, рояль та 3,7 мільйона гривень доходів

Ексголова партії "Голос" Святослав Вакарчук задекларував свої доходи та витрати за 2019 рік. Він заробив приблизно 3,7 мільйона гривень, а витратив 6,7 мільйонів. Співак вніс у декларацію інформацію про дороговартісний Land Rover, рояль Bechstein та рахунки в іноземних банках.

Вакарчук задекларував рухоме і нерухоме майно, доходи, дивіденди, акції та готівку, свідчать дані у Реєстрі електронних декларацій. Дізнайтеся більше Вакарчук – вже не голова "Голосу": біографія політика та музиканта Нерухомість сім’ї Вакарчука У власності нардепа є дві квартири у Києві , площі – 69 та 476 квадратних метрів.

, площі – 69 та 476 квадратних метрів. Його дружина Ляля Фонарьова володіє ще однією квартирою у столиці 186 квадратних метрів.

володіє ще однією квартирою у столиці 186 квадратних метрів. Вакарчук задекларував також її садовий будинок площею 121 квадратний метр та земельну ділянку на 598 квадратних метрів на Київщині.

площею 121 квадратний метр та на 598 квадратних метрів на Київщині. У співака та його дружини є платні паркомісця. Також вони орендують два нежитлові приміщення у Києві, площі – 18 та 120 квадратних метрів. Рухоме майно політика Вакарчук задекларував рояль марки Bechstein (модель А 160), придбаний у 2013 році. Однак його вартість не вказав.

(модель А 160), придбаний у 2013 році. Однак його вартість не вказав. Його дружина володіє ювелірним комплектом (сережки, ланцюжок з кулоном, браслет та каблучка) Tiffany. Інформації про вартість теж немає.

(сережки, ланцюжок з кулоном, браслет та каблучка) Tiffany. Інформації про вартість теж немає. Подружжя має 4 автомобілі: BMW 528I 2012 року (590 тисяч гривень), Land Rover 2015 року (3 мільйони 169 тисяч гривень), BMW G32 640i xDrive 2018 року (2 мільйони 71 тисяч гривень) і Renault Laguna 2.0. Акції та компанії співака і його дружини Вакарчук має 1 мільйон 150 тисяч акцій у компанії "Стаханівський завод феросплавів". А також 1 тисячу акцій у "Маріупольському заводі важкого машинобудування".

у компанії "Стаханівський завод феросплавів". А також 1 тисячу акцій у "Маріупольському заводі важкого машинобудування". Він володіє компаніями: "Суперсиметрія", "Африка", Амбер Продакшн (Швейцарія), "Агат Штіфтунг" (Ліхтенштейн) і Благодійний фонд Святослава Вакарчука "Люди майбутнього".

"Суперсиметрія", "Африка", Амбер Продакшн (Швейцарія), "Агат Штіфтунг" (Ліхтенштейн) і Благодійний фонд Святослава Вакарчука "Люди майбутнього". Ляля Фонарьова володіє компаніями: "Лулу", "Етер", "Студія Володимир Тарасюк", "Дім 911".

володіє компаніями: "Лулу", "Етер", "Студія Володимир Тарасюк", "Дім 911". Крім того, співак задекларував понад десяток торгових марок і 8 інтернет-доменів. Читайте також 11 маловідомих пісень, які вас здивують Гонорари, дивіденди, гроші на рахунках За 2019 рік депутат отримав 670 тисяч процентів у банку "Райффайзен банк Аваль", 300 тисяч гонорарів, 2,5 мільйона дивідендів з "Суперсиметрія", 6 тисяч роялті, 170 тисяч зарплати і 44,5 тисячі від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Загалом Вакарчук заробив приблизно 3 мільйони 700 тисяч гривень.

Його дружина отримала 250 тисяч від підприємництва, 98 тисяч заробітної плати, а також 475 тисяч у вигляді "приросту коштів на рахунку у зв'язку управлінням грошовими активами".

отримала 250 тисяч від підприємництва, 98 тисяч заробітної плати, а також 475 тисяч у вигляді "приросту коштів на рахунку у зв'язку управлінням грошовими активами". На рахунку Вакарчука є 3 мільйони 35 тисяч гривень, 12 тисяч доларів в Bank of America, портфель активів в управлінні у швейцарському банку Banque Pictet & Cie SA вартістю 1,16 мільйона доларів, а також 1 993 гривень, 36 доларів і 122 євро в Приватбанку.

є 3 мільйони 35 тисяч гривень, 12 тисяч доларів в Bank of America, портфель активів в управлінні у швейцарському банку Banque Pictet & Cie SA вартістю 1,16 мільйона доларів, а також 1 993 гривень, 36 доларів і 122 євро в Приватбанку. У Фонарьової є 309 тисяч доларів і майже три тисячі швейцарських франків в банку Union Bancaire Privee.

є 309 тисяч доларів і майже три тисячі швейцарських франків в банку Union Bancaire Privee. Готівкою у Вакарчука зберігаються 1,8 мільйона гривень, 230 тисяч доларів, 137 тисяч євро. У Фонарьової готівкою 43,7 тисячі доларів і 352 тисяч грн. Видатки депутата Співак задекларував кілька видатків за договором про надання послуг на загальну суму приблизно 6 мільйонів 722 тисяч гривень.

Серед них – внесок на підтримку партії "Голос" у травні 2019 року. Сума – 1 мільйон 669 тисяч гривень. А також 1 мільйон 667 тисяч – платіж за придбання автомобіля. Зверніть увагу! У березні 2020 року Святослав Вакарчук поступився місцем голови партії "Голос" Кірі Рудик. Натомість політик та музикант залишається лідером політсили та обіцяє продовжувати її розбудову.