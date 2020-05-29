Вакарчук оприлюднив декларацію: Land Rover, рояль та 3,7 мільйона гривень доходів
Ексголова партії "Голос" Святослав Вакарчук задекларував свої доходи та витрати за 2019 рік. Він заробив приблизно 3,7 мільйона гривень, а витратив 6,7 мільйонів. Співак вніс у декларацію інформацію про дороговартісний Land Rover, рояль Bechstein та рахунки в іноземних банках.
Вакарчук задекларував рухоме і нерухоме майно, доходи, дивіденди, акції та готівку, свідчать дані у Реєстрі електронних декларацій.
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Нерухомість сім’ї Вакарчука
- У власності нардепа є дві квартири у Києві, площі – 69 та 476 квадратних метрів.
- Його дружина Ляля Фонарьова володіє ще однією квартирою у столиці 186 квадратних метрів.
- Вакарчук задекларував також її садовий будинок площею 121 квадратний метр та земельну ділянку на 598 квадратних метрів на Київщині.
- У співака та його дружини є платні паркомісця. Також вони орендують два нежитлові приміщення у Києві, площі – 18 та 120 квадратних метрів.
Рухоме майно політика
- Вакарчук задекларував рояль марки Bechstein (модель А 160), придбаний у 2013 році. Однак його вартість не вказав.
- Його дружина володіє ювелірним комплектом (сережки, ланцюжок з кулоном, браслет та каблучка) Tiffany. Інформації про вартість теж немає.
- Подружжя має 4 автомобілі: BMW 528I 2012 року (590 тисяч гривень), Land Rover 2015 року (3 мільйони 169 тисяч гривень), BMW G32 640i xDrive 2018 року (2 мільйони 71 тисяч гривень) і Renault Laguna 2.0.
Акції та компанії співака і його дружини
- Вакарчук має 1 мільйон 150 тисяч акцій у компанії "Стаханівський завод феросплавів". А також 1 тисячу акцій у "Маріупольському заводі важкого машинобудування".
- Він володіє компаніями: "Суперсиметрія", "Африка", Амбер Продакшн (Швейцарія), "Агат Штіфтунг" (Ліхтенштейн) і Благодійний фонд Святослава Вакарчука "Люди майбутнього".
- Ляля Фонарьова володіє компаніями: "Лулу", "Етер", "Студія Володимир Тарасюк", "Дім 911".
- Крім того, співак задекларував понад десяток торгових марок і 8 інтернет-доменів.
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Гонорари, дивіденди, гроші на рахунках
- За 2019 рік депутат отримав 670 тисяч процентів у банку "Райффайзен банк Аваль", 300 тисяч гонорарів, 2,5 мільйона дивідендів з "Суперсиметрія", 6 тисяч роялті, 170 тисяч зарплати і 44,5 тисячі від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.
- Загалом Вакарчук заробив приблизно 3 мільйони 700 тисяч гривень.
- Його дружина отримала 250 тисяч від підприємництва, 98 тисяч заробітної плати, а також 475 тисяч у вигляді "приросту коштів на рахунку у зв'язку управлінням грошовими активами".
- На рахунку Вакарчука є 3 мільйони 35 тисяч гривень, 12 тисяч доларів в Bank of America, портфель активів в управлінні у швейцарському банку Banque Pictet & Cie SA вартістю 1,16 мільйона доларів, а також 1 993 гривень, 36 доларів і 122 євро в Приватбанку.
- У Фонарьової є 309 тисяч доларів і майже три тисячі швейцарських франків в банку Union Bancaire Privee.
- Готівкою у Вакарчука зберігаються 1,8 мільйона гривень, 230 тисяч доларів, 137 тисяч євро. У Фонарьової готівкою 43,7 тисячі доларів і 352 тисяч грн.
Видатки депутата
- Співак задекларував кілька видатків за договором про надання послуг на загальну суму приблизно 6 мільйонів 722 тисяч гривень.
- Серед них – внесок на підтримку партії "Голос" у травні 2019 року. Сума – 1 мільйон 669 тисяч гривень. А також 1 мільйон 667 тисяч – платіж за придбання автомобіля.
Зверніть увагу! У березні 2020 року Святослав Вакарчук поступився місцем голови партії "Голос" Кірі Рудик. Натомість політик та музикант залишається лідером політсили та обіцяє продовжувати її розбудову.