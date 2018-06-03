Вакарчук – сам свій проект, – Стаховський

Музикант Святослав Вакарчук є дуже розумною та начитаною людиною. Водночас він має у суспільстві величезний статус., однак невідомо, чи він все ж братиме участь у президентських виборах.

Таку заяву зробив відомий український тенісист Сергій Стаховський, передає 112.ua.

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"Вважаю, що пан Вакарчук в тому статусі, в якому він зараз перебуває, – сам свій проект. Мені здається, він заробляє достатньо. Йому жоден Сорос не потрібен. Ким він готується стати, я не знаю", – підкреслює спортсмен.

За його словами, вони зустрічалися кілька разів і наразі підтримують дружні взаємини.

"І якщо є людина, в колі якої я вважаю себе повним ідіотом, то це, напевно, Вакарчук. Добре, навіть не ідіотом, а реально неначитаним ідіотом. Людина має такий величезний обсяг знань і таку серйозну начитаність, що мені просто іноді буває соромно, що я мало читаю", – каже тенісист.

Також Стаховський, який зараз демонструє достатньо активну громадянську позицію, прокоментував імовірність піти у політику після завершення тенісної кар’єри.

Якби у мене був статус Вакарчука... Грубо кажучи, якщо б я був таким маленьким Соросканом в Україні, то я міг би собі це дозволити, а так наша політика – ти повинен лягти під когось, щоб кудись потрапити. Мене такі розклади не влаштовують. Якщо у тебе є фінансування своє, грубо кажучи, якби я був Роджером Федерером, міг би заснувати сам свою партію і сам за неї заплатити – це одна річ, але коли ти йдеш в політику на чиїсь гроші, то потім ти цьому комусь повинен щось і якось повертати... А це вже є зовсім не тим, що я собі уявляю та як повинні працювати ці речі,

– додає він.

Щоправда, як зауважив український чемпіон, у нього був досвід балотування у Раду директорів Федерації тенісу.

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"Я був одним із 12 кандидатів. Я мав право голосу, але голосував не за себе, а за іншого кандидата. Я просто 6 років провів в раді гравців, і це така сходинка, де досить важко доводити свої ідеї до кінця. Сподіваюся, у людини, яку обрали, все вийде. Я зараз перебуваю в раді гравців, але після Вімблдону термін моїх повноважень закінчується. Поки що зупинюся на цьому", – констатував він.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук заявляв, що його присутність у рейтингах на посаду Президента України – це вина політиків і політтехнологів, які чомусь вирішили його туди включити.