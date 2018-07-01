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Вакарчук і Гудімов влаштували душевний концерт у Льовові: відео

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Святослав Вакарчук і Павло Гудімов знову разом на одній сцені. Фронтмен гурту "Океан Ельзи" та колишній гітарист колективу об'єдналися заради благородної мети. Музиканти влаштували у Львові камерний концерт, аби підтримати родину друга, який раптово пішов із життя.

Понад сотня глядачів, камерна сцена в такій же невеличкій залі – там лунають перші пісні "Океану Ельзи" львівського періоду: "Кам'яний ліс" та "Відпусти".

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Поміж цими піснями вплітаються спогади про Олега Мосесова, як людину, яка переживала перші творчі миті "ОЕ".

Оскільки він добре розбирався в музиці, то він казав: ось тут йому щось не вистачає, тут йому щось подобається, тут, навпаки, можна щось підсилити. Тобто, він був так званим критиком. Але з іншого боку – він робив функцію піар-менеджера: домовлявся із журналістами, – розповів лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Ідея влаштувати благодійний концерт у Вакарчука та Гудімова виникла одразу після того, як у грудні 2017 року Олега раптово не стало.

Знаєте, це не є таке поняття, як благодійність чи допомога, це співучасть та співчуття, тому що Олег для нас – близька людина. І не зважаючи на те, що він пішов з життя, він лишився в нашому житті. Тому всі ми далі будемо об'єднані тією пам'яттю, спогадами про нього,
– сказав колишній гітарист гурту "Океан Ельзи" Павло Гудімов.

Камерна душевна атмосфера та благодійна мета концерту не залишила байдужими слухачів.

Це дуже важливо, коли музиканти тримаються і показують приклад, коли вони можуть підтримати свого колегу, людину, яка була важлива для їхнього встановлення,
– прокоментувала слухачка Наталія Попович.

Завдяки концерту для сина Олега Мосесова – 13-річного Даниїла, вдалося зібрати орієнтовно 250 тисяч гривень. Їх вистачить для того, щоби хлопець впродовж майже трьох років повноцінно готувався до шахових турнірів. Адже спорт – це його мрія та мета життя. Він вже активно виступає на змаганнях і показує неабиякі результати.

Автор: Юлія Девда
Теги: Новини України Святослав Вакарчук Концерти Музика благочинність Новини Львова
Джерело: 24 канал
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