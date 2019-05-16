17:48
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вакарчук іде на вибори: плюси і мінуси

      1505 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук оголосив про балотування до Верховної Ради
      Святослав Вакарчук оголосив про балотування до Верховної Ради / 24 канал

      В Україні високі очікування на "неполітичних політиків" – таких, як Святослав Вакарчук. Та є питання – чи готові українці подарувати співаку другий шанс.

      Про це 24 каналу розповів голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

      Читайте також: Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії

      Вакарчук проігнорував суспільний запит на нові обличчя на президентських виборах і фактично підтримав Порошенка. Цим, зазначає експерт, скористався Зеленський.

      На президентських виборах Вакарчук не зважився піти в напрямку народних очікувань. І сфокусував настрої очікування нового на Зеленському. Розгромна для Порошенка перемога Зеленського – результат вагань Вакарчука,
      – переконаний Олесь Доній.

      Тому, за словами політолога, позитив для нової партії Вакарчука – суспільство готове до "неполітичних політиків". Мінус – коли потрібно було ризикнути на виборах президента, Вакарчук пропустив велику можливість.

      Про що заявив Святослав Вакарчук? Вакарчук під час презентації своєї партії "Голос" пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Він згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правил гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      До команди Вакарчука увійшли: Юлія Клименко – заступниця міністра економіки; Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine, Соломія Анатоліївна Бобровська – українська діячка, виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації; Юрій Соколов – заслужений лікар України;Андрій Шараскін ("Богема") – кіборг, захисник Донецького аеропорту.

      Вакарчук оголосив, що йде з партією на парламентські вибори: відео

       

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201905/1153839_7890507.png?201905145438
      Які партії пройшли б у Раду сьогодні – результати соцопитування

      blog_ava
      Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
      сьогодні
      13769
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Петро Порошенко Святослав Вакарчук Новини політики Партія Голос Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      сьогодні , 17:30 До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      Олег Бабій 1012
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 1141
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      522
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 55
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 281
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук