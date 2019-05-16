Вакарчук іде на вибори: плюси і мінуси

В Україні високі очікування на "неполітичних політиків" – таких, як Святослав Вакарчук. Та є питання – чи готові українці подарувати співаку другий шанс.

Про це 24 каналу розповів голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

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Вакарчук проігнорував суспільний запит на нові обличчя на президентських виборах і фактично підтримав Порошенка. Цим, зазначає експерт, скористався Зеленський.

На президентських виборах Вакарчук не зважився піти в напрямку народних очікувань. І сфокусував настрої очікування нового на Зеленському. Розгромна для Порошенка перемога Зеленського – результат вагань Вакарчука,

– переконаний Олесь Доній.

Тому, за словами політолога, позитив для нової партії Вакарчука – суспільство готове до "неполітичних політиків". Мінус – коли потрібно було ризикнути на виборах президента, Вакарчук пропустив велику можливість.

Про що заявив Святослав Вакарчук? Вакарчук під час презентації своєї партії "Голос" пояснив, що йде у політику, адже Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Він згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку. За його словами, для засновників партії пріоритетом є змінити правил гри в українській політиці та відхід від старої системи.



До команди Вакарчука увійшли: Юлія Клименко – заступниця міністра економіки; Ярослав Юрчишин – колишній виконавчий директор Transparency International Ukraine, Соломія Анатоліївна Бобровська – українська діячка, виконувач обов'язків голови Одеської облдержадміністрації; Юрій Соколов – заслужений лікар України;Андрій Шараскін ("Богема") – кіборг, захисник Донецького аеропорту.

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