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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Вакарчук із важливими словами звернувся до українців на День Незалежності

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Святослав Вакарчук привітав українців з Днем Незалежності
Святослав Вакарчук привітав українців з Днем Незалежності / Фото із відкритих джерел

У День Незалежності України лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав українців напутнім побажанням.

Привітання з 27-річницею Незалежності України Вакарчук опублікував на своїй сторінці у Twitter.

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Справжня незалежність пізнається у вчинках! Дай Боже, щоб вчинки кожного українця робили нашу державу справді сильною і незалежною! Так як це роблять наші герої просто зараз! Слава Україні! 
– написав він.

24 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться грандіозний концерт "Океану Ельзи" до Дня Незалежності України.

На сторінці гурту в Instagram також з'явилось привітання з Днем Незалежності України і нагадування про те, яку високу ціну ми за неї платимо.

Напередодні Вакарчук заінтригував, що на концерті буде багато сюрпризів.

Теги: LifeStyle Новини України День Незалежності Святослав Вакарчук Океан Ельзи Концерти Музика
Джерело: 24 Канал
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