Вакарчук із важливими словами звернувся до українців на День Незалежності
У День Незалежності України лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав українців напутнім побажанням.
Привітання з 27-річницею Незалежності України Вакарчук опублікував на своїй сторінці у Twitter.
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Справжня незалежність пізнається у вчинках! Дай Боже, щоб вчинки кожного українця робили нашу державу справді сильною і незалежною! Так як це роблять наші герої просто зараз! Слава Україні!
– написав він.
24 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться грандіозний концерт "Океану Ельзи" до Дня Незалежності України.
На сторінці гурту в Instagram також з'явилось привітання з Днем Незалежності України і нагадування про те, яку високу ціну ми за неї платимо.
Напередодні Вакарчук заінтригував, що на концерті буде багато сюрпризів.