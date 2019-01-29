Вакарчук не йде в президенти: що відомо про його нерухомість

Лідер групи "Океан Ельзи", відомий український музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук заявив, що не братиме участі у президентських виборах 2019.

Про це він сказав у відеозверненні, яке з'явилось вранці 28 січня на офіційному Youtube-каналі виконавця.

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Інтер'єр, в якому він його записував, дуже схожий інтер'єр його власного помешкання.

Він уже запрошував до себе додому журналістів і тоді також позував на фоні білого піаніно.

Що відомо про дім Святослава Вакарчука?

Про довгоочікувану купівлю власної квартири у Києві музикант розповідав навесні 2004-го.

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Тоді було відомо, що це помешкання на останньому поверсі новозбудованої висотки в центрі столиці.

Вакарчук зізнавався, що вперше за багато років відчуває справжнє задоволення перебуваючи вдома, бо до того було багато років поневірянь на орендованих квартирах.

Для нього було важливо, щоб це була квартира в новобудові і щоб у ній до цього ніхто не жив.

Заради великої вітальні у своїй новій квартирі музикант вирішив знести стіни і об'єднати декілька сусідніх кімнат.

У 2014-му ЗМІ писали, що квартира Вакарчука площею приблизно 90 метрів квадратних займає останній поверх 18-поверхового будинку на вулиці Антоновича у Києві і поселився він там ще у 2003-му.



На останньому поверсі висотки на Антоновича, за даними ЗМІ, Вакарчук жив понад 10 років

Влітку 2016-го в мережі з'явилась інформація, що Вакарчук переїхав у дворівневі апартаменти знову на останньому поверсі житлового комплексу на вулиці Московській у Печерському районі Києва.



У цій багатоповерхівці на Московській живе чимало українських високопосадовців

23 січня у Лондоні Святослав Вакарчук заявив, що влада як така його не цікавить, а у політику його тягне розчарування нинішньої ситуацією в Україні і потреба втілити справжні зміни.