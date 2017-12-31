Вакарчук розповів, яке бажання загадав перед Новим Роком
16:16, сьогодні 474 Читать новость на русском
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав українців з прийдешнім Новим Роком та розповів, що загадав бажання, щоб люди навчилися творити дива власноруч.
Про це український музикант написав у своєму Twitter.
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"Кажуть, на Новий Рік, всі дива збуваються! Я загадав таке: щоб ми навчилися творити всі свої дива власними руками! З Новим Роком!", – зазначив співак.
Нагадаємо, у День пам'яті жертв голодомору Святослав Вакарчук поділився спогадами про свою бабусю, яка пережила цю трагедію, та закликав усіх не забувати про такий жахливий спосіб знищення українців.
Джерело: 24 Канал
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