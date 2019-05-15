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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вакарчук скликає людей у Києві: може оголосити, що йде у Раду

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      Святослав Вакарчук закликав зібратися в Києві 16 травня біля музею історії України
      Святослав Вакарчук закликав зібратися в Києві 16 травня біля музею історії України / Nv.ua

      Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук закликав українців зібратися 16 травня у Києві біля музею історії України. Причина цього заклику музиканта дуже інтригуюча та завуальована – щоб почути новий голос.

      "Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик коло музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос", – написав Вакарчук у Facebook.

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      Він уточнив, що година зібрання – 11:00, адреса – вулиця Володимирська, 2.

      Ймовірно, музикант планує повідомити українцям щось важливе, наприклад – про свою участь у парламентських виборах.

      Про похід Вакарчука на вибори до Ради раніше заявили у двох українських ЗМІ. Мовляв, він уже збирає команду, має штаб, а офіційно оголосить про свій план за тиждень. Цей тиждень минає саме 18 травня. У прес-службі Вакарчука цього поки що не коментували.

      За останніми даними соцопитувань, на виборах до парламенту за умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців. Але, щоб пройти до ради, партія повинна набрати не менше 5% голосів виборців.

      парламентські вибори 2019 Верховна Рада які партії пройдуть статистика соцопитування

      Святослав Вакарчук представив свою команду, дивіться відео:

      що відомо про шанси вакарчука в політиці і його можливий похід до Ради:
      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
      сьогодні
      46909
      Теги: Новини України Партія Голос Новини політики Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Новини Києва Музика
      Джерело: 24 канал
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