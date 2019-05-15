Вакарчук скликає людей у Києві: може оголосити, що йде у Раду

Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук закликав українців зібратися 16 травня у Києві біля музею історії України. Причина цього заклику музиканта дуже інтригуюча та завуальована – щоб почути новий голос.

"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик коло музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос", – написав Вакарчук у Facebook.

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Він уточнив, що година зібрання – 11:00, адреса – вулиця Володимирська, 2.

Ймовірно, музикант планує повідомити українцям щось важливе, наприклад – про свою участь у парламентських виборах.

Про похід Вакарчука на вибори до Ради раніше заявили у двох українських ЗМІ. Мовляв, він уже збирає команду, має штаб, а офіційно оголосить про свій план за тиждень. Цей тиждень минає саме 18 травня. У прес-службі Вакарчука цього поки що не коментували.

За останніми даними соцопитувань, на виборах до парламенту за умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців. Але, щоб пройти до ради, партія повинна набрати не менше 5% голосів виборців.

Святослав Вакарчук представив свою команду, дивіться відео: