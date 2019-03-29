Вакарчук у майбутньому парламенті може отримати більшість, – експерт

Звернення Вакарчука, що не можна голосувати на виборах президента "по приколу", зроблено з прицілом і на парламентську кампанію. Вакарчук піде на вибори Верховної Ради на чолі нової сили.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Валерій Димов.

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Голос Вакарчука має певну капіталізацію. Співак дочекався, що вже скомпрометовані умовно старі політики. Очікування нового не виправдають себе під час президентських виборів і призведуть до розчарування українців. Тоді свою громадянську позицію Вакарчук конвертує в парламентські вибори,

– говорить Валерій Димов.

Експерт зазначає, що на виборах до Верховної Ради Вакарчук може витоптати все на електоральному полі патріотично налаштованих українців, з чіткою громадянською позицією.

На електоральному полі, яке можна охарактеризувати: "не голосувати "по приколу", Україна воює, ми не байдужі громадяни", Вакарчук з його пізнаваністю може забрати все і мати більшість у парламенті,

– вважає політолог.

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Він нагадує: такий феномен був у 2014 році. Порошенко мав 55% голосів, а на виборах до Верховної Ради ці голоси розподілися між БПП і "Народним фронтом", який зайняв ту саму електоральну нішу. Потім вони створили коаліцію.

Водночас, за словами Димова, у парламенті Вакарчук не позиціонуватиме себе людиною Порошенка, якщо він залишиться президентом. Але підтримуватиме його законопроекти. На думку експерта, представники БПП, ті, хто орієнтується на Гройсмана, можуть піти в новий політичний проект, який очолить Вакарчук.

При цьому Валерій Димов вважає, що не можна казати, що рейтинг Вакарчука просів. Адже він не бере участі в президентській кампанії, тому невідомо, який в нього рівень популярності.

Що сказав Святослав Вакарчук? Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав відеозвернення, де закликав відповідально голосувати на виборах президента. Він наголосив, що майбутнє не можна виграти в лотерею і майбутнє та вибори президента – це "не прикол". Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, Вакарчук сказав, що він не відмовляється від "власної відповідальності за долю країни".

Святослав Вакарчук закликав українців відповідально голосувати на президентських виборах: дивіться відео