Вакарчук відповів, чи очолить список партії Порошенка на парламентських виборах

Музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заперечив, що на парламентських виборах піде у Верховну Раду першим у списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Перед відповіддю музикант зазначив, що чутки не коментує, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Запитання щодо першого номеру у списку йому поставила журналістка Крістіни Бердинських, процитувавши інформацію, яка поширюється у соцмережах.

Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда!

– написав Вакарчук.

Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда! — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) April 23, 2019

Чинний Президент України Петро Порошенко після поразки на виборах анонсував нові обличчя у своїй партії БПП "Солідарність". Їх обиратимуть за допомогою праймеріз.

Що таке праймеріз?Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

Сам музикан хоч коментував резульати виборів, проте досить стримано. Він зізнався, що, як і раніше, не підтримує жодного із кандидатів у президенти. Мовляв, ні Петро Порошенко, ані Володимир Зеленський не відповідають його критеріям.

Однак після другого туру Вакарчук наголосив, що попри все українці мають зробити свій вибір усвідомлено. Так зробив і сам співак.

А ось після першого туру виборів святослав зацитував уривок зі своєї пісні "Еверест". Наприкінці допису співак додав, що "знає, ми зможемо здолати будь-якому вершину".