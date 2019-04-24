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      Вакарчук відповів, чи очолить список партії Порошенка на парламентських виборах

      1992 Читать новость на русском
      Вакарчук заперечив, що піде в Раду першим у списку партії Порошенка
      Вакарчук заперечив, що піде в Раду першим у списку партії Порошенка / Фото з відкритих джерел

      Музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заперечив, що на парламентських виборах піде у Верховну Раду першим у списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

      Перед відповіддю музикант зазначив, що чутки не коментує, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: Тим, кого боїться Зеленський, може бути Вакарчук, – політолог

      Запитання щодо першого номеру у списку  йому поставила журналістка Крістіни Бердинських, процитувавши інформацію, яка поширюється у соцмережах.

      Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда! 
      – написав Вакарчук.

      Чинний Президент України Петро Порошенко після поразки на виборах анонсував нові обличчя у своїй партії БПП "Солідарність". Їх обиратимуть за допомогою праймеріз.

      Що таке праймеріз?Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

      Сам музикан хоч коментував резульати виборів, проте досить стримано. Він зізнався, що, як і раніше, не підтримує жодного із кандидатів у президенти. Мовляв, ні Петро Порошенко, ані Володимир Зеленський не відповідають його критеріям.

      Однак після другого туру Вакарчук наголосив, що попри все українці мають зробити свій вибір усвідомлено. Так зробив і сам співак. 

      А ось після першого туру виборів святослав зацитував уривок зі своєї пісні "Еверест". Наприкінці допису співак додав, що "знає, ми зможемо здолати будь-якому вершину". 

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Блок Петра Порошенка Святослав Вакарчук Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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