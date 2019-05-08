Вакарчук йде на парламентські вибори, – ЗМІ

Український музикант та лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук піде на парламентські вибори.

За даними журналістів "Факти ICTV", 16 травня співак нарешті оголосить про свій похід в політику і представить команду.

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Місце і час зустрічі поки невідомі. У прес-службі групи "Океан Ельзи" цю інформацію поки не спростовують, але й не підтверджують.

За джерелами 24 каналу, потенційно в команді Святослава Вакарчука може опинитись в.о. міністра здоров'я Уляна Супрун.

Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).

Святослав Вакачук вже був у політиці. У 2007 році за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона" він пройшов до Верховної Ради. Однак вже за рік музикант склав свої повноваження. Політолог Олександр Антонюк стверджує, що для того, аби цьогорічний похід у Раду став більш успішним Вакарчуку потрібно два складники – хороша команда та чітка програма.

Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно дослідженню, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.



Які партії пройшли б у Раду: інфографіка