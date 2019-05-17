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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Артем Овдієнко

      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський

      182
      Святослав Вакарчук презентує "Голос"
      Святослав Вакарчук презентує "Голос" / События

      Святослав Вакарчук йде у велику політику. Фронтмен гурту "Океан Ельзи" напередодні зібрав журналістів, щоб презентувати свою новостворену партію – "Голос".

      Мені дуже шкода, що співак опустив свій реальний шанс стати президентом. Дуже шкода, що Вакарчук чи то не наважився, чи то Порошенко зміг його вмовити не балотуватися в президенти...

      Читайте також: Коли Вакарчук вирішив, що піде на парламентські вибори

      Я чудово пам'ятаю численні передвиборні запитання журналістів до Вакарчука і його пояснення, що президентство дуже важка ноша, і він неготовий брати відповідальність за долю мільйонів українців. Так от, мені дуже жаль, що він виявився неготовим і не наважився.

      А в той час його колега по шоу-бізнесу Володимир Зеленський наважився і став новообраним президентом. Натомість Вакарчук лише зараз схаменувся і хоче до Верховної Ради, де він, до речі, вже був свого часу депутатом. Проте йому не сподобалася політика, він склав мандат і повернувся у співаки. А тепер знову хоче повернутися назад, в політику...

      Це моя особиста думка, але Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський. По-перше, він також людина не з системи, але він точно один із найпатріотичніших українців. По-друге, він розумний, бо понад рік навчався у одному з кращих ВНЗ світу – Стенфорді, там він  потрапив на програму підготовки нових українських лідерів.

      Гадаю, що Вакарчук зі своєю партіє все ж таки не потрапить у новий парламент. Ми українці вже випустили пару, коли проголосували проти олігархічної системи й обрали собі за президента не Порошенка, а Зеленського. І саме Зеленський забрав той шанс Вакарчука, саме Зеленський реалізував запит українців на нові обличчя в політиці. А "Голос" Вакарчука тепер робитиме те саме, що вже зробив "Слуга народу" Зеленський – обіцятиме зміну політичних еліт. Утім, мало того, що Вакарчук буде в ролі того, хто наздоганяє, що апріорі програшна стратегія, певен, що всі можливі невдачі Зеленського українці буду підсвідомо проектувати і на Вакарчука. Мовляв, якщо в одного шоумена не вийшло, то й другий такий самий.

      Звісно, мені дуже хотілося б помилятися, мені хотілося б, аби у Вакарчука все вийшло, щоби він зміг зібрати навколо себе найкращих українців – інтелектуальну еліту патріотів. Дуже хотів би, щоб в регіонах зі свідомих українців вишиковувалися черги охочих потрапити у партію Вакарчука. Проте, мені здається, що співак на цей потяг вже запізнився. Як я вже казав – мені дуже шкода, що він профукав свій шанс стати президентом.

      Читайте також: Вакарчук іде на вибори: плюси і мінуси

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Публікації Святослав Вакарчук
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