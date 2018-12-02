Вакарчук їздив до Криму перед окупацією: музикант оприлюднив деталі невідомої раніше історії

Лідер гурт "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук переконує, що він відвідував Крим напередодні російської окупації півострова. Як підкреслив він, це була його власна інціатива.

Відповідні його слова передає ресурс "Крим. Реалії".

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Я вперше вирішив розповісти цю історію зараз. Це було 8 березня 2014 року. Я розумів, що дуже серйозні речі відбувалися в Криму. Я за власною ініціативою прилетів у Сімферопольський аеропорт. На самому виході мене заблокувала так звана "кримська самооборона", яка з одного боку поводилася коректно, але дала зрозуміти, що мене нікуди не пустить,

– розповів виконавець.

За його словами, далі був дуже складний день, який пройшов з різним успіхом.

"Але, буквально через 30 хвилин, після того, як я опинився в цьому аеропорту, приїхала велика група наших братів – кримських татар, які дізнавшись, що я перебуваю там, приїхали мене захистити", – каже Вакарчук.

Водночас музикант додав, на щастя, його захищати не потрібно було.

"Але я запам'ятаю цей момент назавжди. Їхня підтримка, те, що вони прийшли до мене та сказали: "Ми – з вами" – я не забуду цього ніколи... У той момент я відчув, що є українська політична нація", – підсумував фронтмен "Океану Ельзи".

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук емоційно коментував річницю Революції Гідності. Зокрема, він закликав український народ не сваритися. Також музикант заявив, "коли настає час, країна знає скільки нас".