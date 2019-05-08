Вакарчук збирається на парламентські вибори: хто може очолити штаб

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук формує власну політичну силу і планує взяти участь у наступних виборах до Верховної Ради. Низка українських ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомляють не лише про наміри Вакарчука, але й називають імена тих, хто має шанси потрапити у його штаб.

Так, Вакарчук вже сформував свій передвиборчий штаб, який очолила екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко, повідомляє "НВ". Сам штаб розташований поруч зі штабом прем’єра Володимира Гройсмана в бізнес-центрі Horizon.

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За інформацією відразу кількох джерел, Вакарчук веде переговори з декількома відомими медіаперсонами, аби вони увійшли до його політсили.

За джерелами 24 каналу, потенційно в команді Святослава Вакарчука може опинитись в.о. міністра здоров'я Уляна Супрун. Оголосити про свій похід у політику і представити команду Вакарчук збирається 16 травня, повідомляють "Факти ICTV".

Зазначимо, Київський міжнародний інститут соціології невисоко оцінює підтримку умовної "партії Вакарчука" – лише на рівні 1,5%.

"НВ" зазначає, що на входження в парламентський список Вакарчука сподівається невеликий політпроект "Дій з нами". Його організували депутати-єврооптимісти Мустафа Найєм, Олексій Мушак та Світлана Заліщук, а також один з творців Нацполіції – Сергій Блажевич.

Музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук нещодавно заперечив, що на парламентських виборах очолить список партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Святослав Вакачук вже був у політиці. У 2007 році за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона" він пройшов до Верховної Ради. Однак вже за рік музикант склав свої повноваження. Політолог Олександр Антонюк стверджує, що для того, аби цьогорічний похід у Раду став більш успішним Вакарчуку потрібно два складники – хороша команда та чітка програма.

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Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.



Які партії пройшли б у Раду: інфографіка