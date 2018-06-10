22:38
10 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 13°C
  • понеділок
    29°C 14°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Вакарчук здивував мережу незвичною афішою концерту

142 Читать новость на русском
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / 24 Канал

Співак Святослав Вакарчук вирішив покепкувати та розмістив у мережі альтернативну афішу концерту "Океану Ельзи".

Афішу Вакарчук розмістив у Twitter.

"Ось власне деталі нашого заходу на День Незалежності. Хто хоче вивчити репертуар заздалегідь, дивіться посилання", – написав Вакарчук.

Читайте також: Покидьки з депутатськими мандатами, – Вакарчук емоційно відреагував на скандал у Раді

Автором афіші виявився блогер Іван Маринич, який опублікував її після публікації інтерв’ю з Вакарчуком.

 

Теги: LifeStyle Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
сьогодні, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 709
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
сьогодні, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 697
Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
676
Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
620
"Засохлий" Крим: прихована загроза для України
сьогодні, 19:01 "Засохлий" Крим: прихована загроза для України
Блог Медіа 4571
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук