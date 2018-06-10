Вакарчук здивував мережу незвичною афішою концерту
Співак Святослав Вакарчук вирішив покепкувати та розмістив у мережі альтернативну афішу концерту "Океану Ельзи".
Афішу Вакарчук розмістив у Twitter.
"Ось власне деталі нашого заходу на День Незалежності. Хто хоче вивчити репертуар заздалегідь, дивіться посилання", – написав Вакарчук.
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Автором афіші виявився блогер Іван Маринич, який опублікував її після публікації інтерв’ю з Вакарчуком.
Джерело: 24 Канал
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