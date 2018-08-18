Вакарчук зреагував на смерть колишнього концертного директора "Океану Ельзи"
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував смерть колишнього концертного директора музичної команди Богдана Уцехи.
Про це свідчить допис музиканта у його Twitter-акаунті.
24 канал повідомляв, що 17 серпня помер Богдан Уцеха – колишній концертний директор гурту "Океан Ельзи", а також директор гуртів ТНМК та "Скай". Чоловік мав проблеми з серцем.
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"Не стало Богдана Уцехи. В свій час він був нашим концертним менеджером і дуже нам допомагав. Але найголовніше, він завжди був дуже світлою людиною. Шкода, що так рано... Спочивай з миром, Бодя!", – написав Вакарчук.
Джерело: 24 канал
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