Суд призначив перерву до понеділка, 11 жовтня. За словами прокурора, Труханов може тиснути на слідство, використовуючи свій вплив.
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Окрім того, мовиться, що сума застави – 120 мільйонів – обумовлена тим, що мер Одеси має не тільки особисті активи, а також – має власну партію та чимало колег. Вони можуть бути зацікавленими у його добробуті.
Труханов заявив, що він начебто не має таких грошей. У відповідь йому порадили звернутися з проханням про допомогу до мами (відповідно до декларації, вона є найбагатшою у сім'ї).
Справа Труханова: головне
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова 6 жовтня повідомила, що підписала підозри Труханову та ще 4 посадовцям.
- Мовиться про спільне розслідування НАБУ та САП щодо заволодіння земельними ділянками в Одесі.
- Підозрювані нібито незаконно передавали фірмам землю під забудову.
- За попередніми даними, сума збитків, як наслідок, становила понад 689 мільйонів гривень.
- Антикорупційна прокуратура попросила заарештувати Труханова. Водночас є право внесення застави. Її сума – 120 мільйонів гривень.