ВАКС не зміг обрати запобіжний захід меру Одеси Труханову

Геннадію Труханову 8 жовтня не змогли обрати запобіжний захід. Антикорупційна прокуратура просила заарештувати мера Одеси з правом внесення 120 мільйонів гривень застави.

Суд призначив перерву до понеділка, 11 жовтня. За словами прокурора, Труханов може тиснути на слідство, використовуючи свій вплив.

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Окрім того, мовиться, що сума застави – 120 мільйонів – обумовлена тим, що мер Одеси має не тільки особисті активи, а також – має власну партію та чимало колег. Вони можуть бути зацікавленими у його добробуті.

Труханов заявив, що він начебто не має таких грошей. У відповідь йому порадили звернутися з проханням про допомогу до мами (відповідно до декларації, вона є найбагатшою у сім'ї).

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