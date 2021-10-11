8 жовтня суд призначив перерву до понеділка, 11 жовтня. За словами прокурора, вони вимагатимуть арештувати політика з альтернативою застави.
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Прокуратура хоче арештувати політика, та Труханов заявив, що не розуміє підозри
Прокурор перед засіданням розповів, – очікує, що суд пристане "на позицію прокуратури" щодо обґрунтованості підозри. Прокурор висловив сподівання, що справу завершать швидше.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить обрати Труханову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів з альтернативою застави в 120 мільйонів гривень.
Прокурор у справі перед початком засідання пояснив очікування у справі: дивіться відео "Одесса Сейчас"
Сам мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що він не розуміє, про що мовиться.
Я не розумію, що за підозру і що мені закидають,
– заявив Труханов.
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Коротко про справу Геннадія Труханова
- 6 жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозри Труханову та ще 4 посадовцям.
- Мовиться про спільне розслідування НАБУ та САП щодо заволодіння земельними ділянками в Одесі.
- 7 жовтня генпрокурорка підписала повідомлення про підозру Труханову та ще 15 ймовірним учасникам злочину. Посадовці начебто незаконно передавали фірмам землю під забудову. Загальна сума збитків громаді Одеси становить понад 689 мільйонів гривень.
- Антикорупційна прокуратура попросила заарештувати Труханова. Водночас є право внесення застави. Її сума – 120 мільйонів гривень. Сам Труханов заявив, що він начебто не має таких грошей.