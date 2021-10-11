ВАКС продовжив обрання запобіжного заходу меру Труханову: онлайн-трансляція

Вищий антикорупційний суд продовжив розглядати справу мера Одеси Геннадія Труханова. Політику намагаються обрати запобіжний захід.

8 жовтня суд призначив перерву до понеділка, 11 жовтня. За словами прокурора, вони вимагатимуть арештувати політика з альтернативою застави.

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Прокуратура хоче арештувати політика, та Труханов заявив, що не розуміє підозри

Прокурор перед засіданням розповів, – очікує, що суд пристане "на позицію прокуратури" щодо обґрунтованості підозри. Прокурор висловив сподівання, що справу завершать швидше.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить обрати Труханову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів з альтернативою застави в 120 мільйонів гривень.

Прокурор у справі перед початком засідання пояснив очікування у справі: дивіться відео "Одесса Сейчас"

Сам мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що він не розуміє, про що мовиться.

Я не розумію, що за підозру і що мені закидають,

– заявив Труханов.

Геннадій Труханов дав коментар перед початком продовження розгляду клопотання: дивіться відео "Новости Одесса"

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Коротко про справу Геннадія Труханова