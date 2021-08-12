ВАКС взяв під варту соратницю Труханова, яка фігурує у справі про розкрадання держбюджету

Антикорупційний суд 12 серпня обрав депутатці Одеської міськради Марині Лозовенко запобіжний захід. Чиновниця перебуватиме під вартою з правом внесення застави.

До остаточного вироку суду у справі Лозовенко перебуватиме у СІЗО. Однак за 1,4 мільйона застави підозрювана може вийти на волю.

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У чому підозрюють Лозовенко

Чиновниця є членом партії "Довіряй справам" та директоркою будівельної компанії "Пик-Строй". 2019 року вона нібито у змові з посадовцями Миколаївської міськради підписала тендер. Так, під час реконструкції площі Соборної Лозовенко вдалося привласнили 26 мільйонів.

Все тому, що роботи провели за завищеними цінами. Загалом на них виділили 88,3 мільйона гривень, але згодом буцімто додали ще понад 37 мільйонів.

У справі правоохоронці підозрюють 8 осіб. Їм інкримінують заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.



Суд взяв під варту Марину Лозовенко / Фото "Думская"

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