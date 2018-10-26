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      Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

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      Вакцина від грипу в Україні
      Вакцина від грипу в Україні / 24 канал

      Сезон грипу-2018 наближається. Про те, які вакцини допоможуть вберегтись від хвороби, кому вони протипоказані та скільки щеплень потрібно робити, з’ясували журналісти 24 каналу.

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      Що таке грип?

      Це – гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти грипом може будь-хто і у будь-якому віці.

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      Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. За перших симптомів звертайтеся до лікаря.

       

      Якими є симптоми грипу?

      Помітними:

      • висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;
      • лихоманка;
      • головний біль;
      • ломота у м’язах і суглобах;
      • загальна слабкість;
      • втрата апетиту, можливо, нудота;
      • кашель, що може тривати більше двох тижнів.

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      Як від нього вберегтись?

      Найкращий спосіб – щорічне вакцинування від грипу. Вакцинація знижує ризик захворіти на грип і попереджає виникнення важких ускладнень хвороби.

      Коли потрібно робити вакцинацію?

      Вже можна. У Міністерстві охорони здоров’я України пояснюють: вакцинуватися бажано у вересні-жовтні, до того, як почнеться циркуляція вірусів грипу. Тоді в організму встигне виробитися імунітет і достатня кількість захисних антитіл.

      Щеплення можна робити і пізніше, навіть якщо у вашому регіоні уже зафіксовано сезонні спалахи грипу.

       

      Які існують вакцини?

      Цього року українцям будуть доступні дві вакцини проти грипу: "Джісі Флю" (Південна Корея) та "Ваксігрип Тетра" (Франція). Обидві якісні та безпечні.

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      У чому між ними різниця 24 каналу пояснив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Шупика Федір Лапій.

      За його словами, обидві вакцини – це так звані спліт-вакцини, що означає розщеплений вірус. Чим вони відрізняються? Перша вакцина захищає від трьох вірусів грипу, так звана тривалентна вакцина. Вона південнокорейська. Друга – вперше з’явилась цього року в Україні, але такі вакцини раніше використовувались і в США, і у Франції, у багатьох інших країнах світу, це не є якась нова вакцина. Вона захищає від чотирьох вірусів грипу, тобто є квадривалентною.

      Перша вакцина, яка захищає від трьох вірусів грипу, в Україні зареєстрована для дітей, починаючи з 6 місяців життя. Друга вакцина, від чотирьох вірусів, – з трьох років життя. Але. Ця вакцина в Євросоюзі Європейським агентством з лікарських засобів зареєстрована від 6 місяців і, наскільки я знаю, ці зміни в інструкції будуть у нас в Україні в 2019 році. Це питання процедурні, бо Україна автоматично не приймає інструкції затверджені або перезатверджені Європейським агентством з лікарських засобів, є процедура подачі заявки щодо внесення змін в інструкції, тому є така відмінність,
      – пояснив Лапій.

      Скільки щеплень потрібно робити?

      Як наголосив імунолог, у цьому питанні лікар повинен керуватись вказівками, які наведені в інструкції наведених. "Виробник проводить дослідження щодо своєї вакцини, як відповідають на вакцинацію діти та дорослі у різні вікові періоди, і надає рекомендації щодо того, вводити одну дозу чи дві дози. В даному випадку, коли мова йде про вакцину проти грипу, діяти потрібно відповідно до вказівок, наведених в інструкціях", – зазначив він.

       

      Якими є протипоказання до вакцинації?

      • Вакцинація не проводиться при гострій хворобі, застуді, яка перебігає із температурою тіла вищою за 38-38,5 градусів. "Якщо ми говоримо про застуду без температури, то оцінюється тяжкість перебігу хвороби. Середній або тяжкий перебіг є протипоказанням. Якщо ми говоримо по легкий перебіг простуди, незначну нежить без високої температури – то вакцинація може бути проведена", – наголосив Лапій.
      • Вакцинація не проводиться, якщо є підстави вважати, що не буде сформована імунна відповідь. Наприклад, якщо пацієнт приймає імуносупресивну терапію, яка пригнічує імунну відповідь. Або якщо людина має важкий імунодефіцит – вакцина безпечна, але у цьому разі на неї не буде сформовано імунної відповіді.
      • Вакцинація не проводиться, якщо у пацієнта є важка алергічна реакція на вакцину. "Підкреслюю, що саме тяжка алергічна реакція до вакцини, якщо вона раніше застосовувалась, або до компонентів вакцини є протипоказанням"¸ – наголосив Лапій.

      Як поєднувати вакцину від грипу з іншими вакцинами?

      Вакцина проти грипу може бути введена з будь-якою іншою вакциною як в один день, так і з будь-яким інтервалом.

       

      Як правильно робити щеплення?

      1. Звернутися до лікаря (чи то сімейного, чи то терапевта, чи то педіатра). Лікар огляне вас, визначить, чи немає протипоказань, а також надасть поради щодо транспортування вакцини, адже вона вимагає збереження холодового ланцюга.

      2. Придбайте вакцину в аптеці вашого міста чи безпосередньо у клініці.

      Вакцина, як і антибіотики, належить до рецептурних препаратів, вони повинні відпускатися за рецептом. Провожу паралель з антибіотиками, тому що вони (вакцини – "24"), на жаль, так само, як і антибіотики, продаються без рецептів. Крім того, що потрібно мати рецепт, потрібно ще мати домовленість із лікарем, щодо огляду, консультування і проведення вакцинації,
      – наголосив Лапій.

      Від моменту, як ви купили вакцину, до моменту її введення має пройти не більше двох годин. Інакше вакцина може втратити свої захисні властивості. Тому у МОЗ, наприклад, наполегливо радять зберегти чек для визначення точної дати й часу придбання вакцини.

      Важливо також дотримуватись умов зберігання і транспортування вакцини. Важливо не порушити холодового ланцюга. Інакше вакцина може втратити свої якості. Із цим допоможе впоратись спеціальна сумка з холодовим елементом, яку можна придбати або ж отримати під заставу в аптеці. Також деякі аптеки надають послугу безкоштовної доставки вакцини.

      3. Отримайте щеплення. Вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він облаштований для цього. Також можна звернутись до приватних медичних закладів.

      За словами Лапія, у процесі щеплення можливі "підводні камені". "Якщо ви придбали вакцину в аптеці, не порадившись із лікарем, то лікар може сказати, що він вам її не призначав, і відмовитись вводити. Буває, що медичні працівники відмовляються, аби пацієнт приходив зі своєю вакциною, навіть якщо вона придбана за рецептом, навіть якщо були дотримані умови зберігання і транспортування вакцин і вакцина має всі необхідні документи, передбачені в Україні. Тоді варто змінити медичний заклад. У приватних медичних центрах з "підводних каменів" може вилізти таке: за ваші гроші вас попросять зробити велику кількість додаткових аналізів. Це не потрібно робити, але запропонувати можуть", – пояснив імунолог.

      Чи довго діє вакцина?

      Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Здоров'я Публікації Статті Профілактика захворювань Вакцина Міністерство охорони здоров’я Грип в Україні
      Джерело: 24 канал
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