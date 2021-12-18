Скільки українців отримали додаткову дозу вакцини проти COVID-19
Джерело:МОЗ
В Україні тепер можна отримати бустерну дозу вакцини проти COVID-19. За другий день кампанії третє щеплення отримали ще 60 людей.
Добова статистика вакцинації
Від учора щеплення проти COVID-19 отримали 136 962 людини. Зокрема, першу дозу – 42 544 людини, другу – 94 358 людей. Крім того, ще 60 українців отримали додаткову дозу вакцини, тобто третє щеплення.
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Довідка. 13 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо застосування третьої – додаткової – дози COVID-вакцини від коронавірусу. Нею зможуть вакцинуватись люди, які мають медичні показання через важкі захворювання.
Щеплення проводили 864 мобільні бригади з імунізації, 3 343 пункти щеплення та 462 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей:
- з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини,
- отримали додаткову дозу – 74 людини.
Загалом проведено 27 274 636 щеплень.
Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби,
– наголосили у МОЗ.
До слова, за даними відомства, 85% госпіталізованих з коронавірусом не мали жодного щеплення.
Вакцини, якими найчастіше робили щеплення
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 092 474,
- Coronavac – 4 706 609,
- AstraZeneca – 1 610 763,
- Moderna – 1 437 827,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу