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      Вакцинація безпечна: про міфи і захворювання – приклад Великобританії

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      Вакцина MMR є повністю безпечною
      Вакцина MMR є повністю безпечною / ichef.bbci.co.uk

      Ті люди, котрі вважають, що вакцина приносить організму лише шкоду – дуже помиляються.

      Так каже головний лікар Британії Саллі Девіс. За її словами, вакцина MMR, що застосовується для запобігання захворювань на кір, краснуху і епідемічний паротит, є повністю безпечною. Її вже ввели мільйонам дітей в усьому світі, проте цього "все ще замало", вважає пані Девіс.

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      В Англії 87% дітей вже отримали по дві ін'єкції вакцини, але мета ще більша – влада планує принаймні 95%. Девіс закликає батьків стежити за тим, аби їхніх дітей вчасно вакцинували, і не вірити у "фейкові новини з соцмереж".

      "Шкідливі" вірування

      За словами пані Девіс, міфи про небезпечність вакцинації – це головна проблема, через яку батьки відмовляються від MMR. "Усі ці люди, знаменитості, які вірять в ці міфи, – вони помиляються. Протягом 30-ти років ми вакцинували мільйони дітей. І це цілком безпечно – ми це знаємо. Вакцина врятувала життя сімом мільйонам дітей в усьому світі".

      Коли діти помруть, людей, які розповсюджують неправдиві міфи про вакцинацію, не буде поруч,
      – каже головний лікар Британії.

      MMR-вакцина допомогла суттєво знизити кількість захворювань на кір, краснуху і епідемічний паротит. І ось результат: минулого року Міжнародна організація здоров'я визнала Велику Британію "вільною" від проблеми кору.

      MMR-вакцина насправді високоефективна
      MMR-вакцина насправді високоефективна

      Щоправда, це не означає що на кір в Британії не хворіють взагалі. Пані Девіс каже, що цього року було зафіксовано забагато випадків захворювань на кір – 903. Значна кількість хворих – саме ті, хто з тих чи інших причин не пройшов вакцинацію.

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      MMR-вакцина безкоштовно вводитися британським новонародженим – як правило, протягом місяця після народження. Другу ін'єкцію потрібно робити у віці трьох років.

      У 1998-му році дослідження колишнього лікаря Ендрю Вейкфілда помилково доводило зв'язок між MMR-вакциною і аутизмом. Наразі результати дослідження є такими, які не визнаються науковою спільнотою. Проте, попри ненауковість дослідження, воно суттєво вплинуло на суспільство: наприкінці 1990-х поширеність MMR-вакцини впала до 80%, а в 2003-му році – до 79%.

      Коротке відео про те, як діє вакцина, дивіться далі: 

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      Джерело: BBC

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Великобританія Здоров'я Здорове життя Медицина Лікування Публікації Вакцина Кір Ліки
      Джерело: 24 Канал
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