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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Вакцинація в Україні: чи робите ви щеплення?

314 Читать новость на русском
Чи потрібно робити щеплення
Чи потрібно робити щеплення / konkurent.in.ua

Завдяки щепленню організм людини виробляє імунітет до низки небезпечних інфекційних хвороб. Та останнім часом все частіше виникають побоювання щодо безпечності цієї процедури.

Завдяки вакцинації людство побороло натуральну віспу, синдром вродженої краснухи та майже подолало поліомієліт, дифтерію, кір та гемофільні інфекції.

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Щеплення формують імунітет шляхом того, що виробляються антитіла, як при зіткненні з хворобою. Згодом ці антитіла захищають організм від певних хвороб.

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Та останнім часом, стає популярною масова відмова від щеплень, а це загрожує епідемію смертельних хвороб. Хоч ніхто не може гарантувати, що щеплення не призведе до ускладнень, чимало людей негативно до цього ставляться. А що з цього приводу думаєте ви?

 

 

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Вакцина Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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