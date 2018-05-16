Вакцинація в Україні: чи робите ви щеплення?

Завдяки щепленню організм людини виробляє імунітет до низки небезпечних інфекційних хвороб. Та останнім часом все частіше виникають побоювання щодо безпечності цієї процедури.

Завдяки вакцинації людство побороло натуральну віспу, синдром вродженої краснухи та майже подолало поліомієліт, дифтерію, кір та гемофільні інфекції.

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Щеплення формують імунітет шляхом того, що виробляються антитіла, як при зіткненні з хворобою. Згодом ці антитіла захищають організм від певних хвороб.

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Та останнім часом, стає популярною масова відмова від щеплень, а це загрожує епідемію смертельних хвороб. Хоч ніхто не може гарантувати, що щеплення не призведе до ускладнень, чимало людей негативно до цього ставляться. А що з цього приводу думаєте ви?