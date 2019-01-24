Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом

Як уберегти маленьких дітей від кору, про важливість вакцинації і чим небезпечна відмова від неї – в ексклюзивному інтерв'ю із головним дитячим імунологом Києва.

Про те, що спричинило відмову від вакцинації, про спалах кору, вакцини проти пневмококової і менінгококової інфекції та про те, чому не потрібно соромитись просити у лікарів реєстраційні документи на вакцини – в інтерв'ю 24 каналу розповів доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб дитячої імунології НМАПО імені П.Л.Шупика Федір Лапій.

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Вакцинація є найнадійнішим методом профілактики та захисту від інфекційних хвороб. Організм виробляє імунітет проти інфекції, реагуючи на вакцину. Внаслідок цього у дітей формується захист проти хвороби.

Незважаючи на важливість вакцинації населення, рівень охоплення щепленнями у дітей в Україні є низьким. Батьки нехтують вакцинацією дітей за Календарем профілактичних щеплень, куди входять ін’єкції від десяти інфекційних захворювань, наражаючи на небезпеку не тільки власну дитину, а й оточуючих. З початку 2019 року на кір захворіло понад 8 тисяч людей. А щеплення – єдиний надійний спосіб захисту від кору, навіть під час спалаху захворюваності.



Вакцинація – найнадійніший спосіб захиститися від хвороби// pixabay.com

Що спричинило масову відмову українців від вакцинації?

Передумови були закладені давно. У першу чергу – брак знань серед лікарів з питань імунопрофілактики, що демонструють професори, які створюють і поширюють неправдиву інформацію щодо вакцинації. У тому числі – екстреної профілактики кору.

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Імунолог Федір Лапій “ Тези, які вони створюють, не відповідають науковим даним і рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це призвело до того, що є покоління медичних працівників, які не мають достатньо знань з імунопрофілактики. У таких умовах населення втрачає довіру до медиків та до системи охорони здоров’я ” .

Інша причина – втручання політиків, які часто спекулюють на вакцинації населення. Так було у і 2008-му, і 2009-му році. Зараз знову помічаємо, як політики, готуючись до президентських та парламентських перегонів, включились у спекуляції на темі вакцинації.

У яких випадках можлива вакцинація від кору дітей до року?

Щеплення роблять відповідно до інструкції МОЗ. У деяких країнах щеплення проти кору, паротиту, краснухи робиться з 9-ти місяців. Наприклад, у США є рекомендація вакцинувати дитину з 6-ти місяців, якщо вона їде до країни, у якій є спалах кору. Проте вакцинація до 12-ти місяців, як правило, не зараховується. Після виповнення дитині 12-ти місяців доза вакцини буде введена як перша.



Вакцину проти кору можна зробити до 1 року//pixabay.com

Як убезпечити дитину до року?

Для цього мають бути вакциновані та мати імунітет всі, хто з дитиною контактує, у тому числі – діти старшого віку.

Друга вакцина вводиться аж у шість років, оскільки одна доза не дає достатнього захисту, а виробник дозволяє робити другу дозу вже за 1 місяць. Чи збирається МОЗ змінити цю норму?

З вересня 2017 року ця норма прийнята для контактних дітей – для тих, хто перебуває у контакті з хворими на кір. Для них перші 72 години може бути введена друга доза вакцини не менше ніж через місяць після першої. Це рекомендація щодо дітей, які перебували у контакті з хворими на кір і не отримали другу дозу вакцини. Її можна отримати до 6 років.

Імунолог Федір Лапій “Інша справа коли мова йде про планову вакцинацію, на що МОЗ свідомо не йде. Це питання планування та фінансування. Є наказ Міністерства охорони здоров’я, який затверджується у Міністерстві юстиції – календар профілактичних щеплень, тобто планова вакцинація. Відповідно до нього, друга доза вводиться у 6 років. Якщо буде прийняте рішення щодо повторної вакцинації всіх дітей старше року через місяць, то у декілька разів збільшиться кількість закупівель, оскільки постане потреба ввести другу дозу вакцини дітям з 2 до 6 років”.

Хто може пройти безкоштовну вакцинацію на кір?

Відповідно до рішення оперативного штабу, вакцинація проводиться військовослужбовцям, медичним працівникам, які входять до групи ризику. Всі дорослі можуть звернутись за безкоштовним щепленням до медичних закладів за місцем проживання за умовою, що вони не мають щеплень проти кору або у разі наявності лабораторного підтвердження відсутності антитіл до вірусу кору. Якщо дорослий має дві дози щеплення, то він не потребує вакцинації.



Вакцини проти пневмококової та менінгококової інфекції будуть планові у 2021 році

Коли в календар обов’язкової вакцинації внесуть вакцини проти пневмококової і менінгококової інфекції?

Гроші вже закладені у бюджет. Так само маємо в планах перехід на інактивовані вакцини проти поліомієліту. Ці плани ми реалізовуватимемо у 2021 році. На це потрібен час. Зокрема, потрібно запланувати видатки з бюджету, а це нам буде коштувати у 10 разів більший бюджет, ніж ми маємо на сьогоднішній день.

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Ми повинні підвищити кваліфікацію лікарів. Маючи вакцини проти 10 інфекційних захворювань у нас є проблема з охопленням щепленнями. Чи не матимемо ми проблем, коли введемо ще додаткові ін’єкції проти пневмококової інфекції, менінгококової інфекції? Це вакцини, які потребують час на виробництво. Час виробництва пневмококової вакцини складає 26 місяців. Ми вже почали підготовчу роботу. Якщо ситуація буде стабільною, у політичному плані, у тому числі, то на 2021 рік приймемо рішення про прийняття вакцин проти пневмококової вакцини до календаря щеплень.

В Україні МОЗ ліцензувало "Менактру", яка захищає не від всіх штамів менінгококової інфекції, зокрема від поширеного в Україні штаму В. Що ви радите з цього приводу? Їхати за кордон, ввозити на територію України й робити нелегально?

Раджу депутатам внести зміни до законодавства. Щоб лікарські засоби, зокрема вакцини зареєстровані у Європейському співтоваристві Європейським агентством з лікарських засобів, автоматично поширювали реєстрацію і на Україну. Наразі ми маємо процедуру повторної реєстрації в Україні поряд з країнами Євроспільноти. На сьогоднішній день виробнику не вигідно реєструвати й продавати вакцини на ринку України.

Імунолог Федір Лапій “Нині єдиним способом отримання вакцини є виїзд до Польщі. Батьки можуть самостійно вирішувати, чи їхати й робити щеплення. Головна умова – щоб все відбувалось під наглядом лікарів”.

Як перевірити вакцину: чи правильно її зберігали, чи не є вона контрабандною?

Є сайт Державного експертного центру МОЗ України, де є Державний реєстр лікарських засобів. Тут є всі зареєстровані в Україні вакцини з відповідними інструкціями та реєстраційними посвідченнями.



Справжність вакцини можна перевірити на Державному реєстрі лікарських засобів

Якщо виникає підозра про якість чи справжність вакцин, то ви можете звернутись до виробника. В Україні є представництво для того, щоб отримувати інформацію про лікарські засоби, які є у продажу, та підозри про їх оригінальність. Якщо говорити про державні, комунальні медичні заклади, то вакцина постачається через міжнародні закупівельні агентства через державне підприємство "Укрвакцина" з відповідними документами.

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У 2018 році була відповідна реакція правоохоронних органів. Офіційно відсутня в Україні вакцина почала з’являтися в аптеках. У цьому випадку треба звертатись у представництво компанії виробника. Самі ж компанії також проводять моніторинги. Відповідно до чинного законодавства ліки у приватних медичних закладах, аптеках повинні бути в упаковці українською мовою. Якщо ця норма порушена, виникають сумніви про легальність її ввезення та розповсюдження.

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Автор: Ірина Клімчук