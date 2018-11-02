Вакцинація від менінгококової інфекції: що варто знати

В Україні менінгококова інфекція не має загрозливих масштабів. Але хвороба ця небезпечна. Як вакцинуватися, якою вакциною, де і за скільки – з'ясували журналісти сайту 24 каналу.

Всі деталі про захворюваність і вакцинацію від цієї хвороби 24 каналу роз'яснили у Центрі громадського здоров’я.

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Чи небезпечно менінгококова інфекція в Україні

За 9 місяців 2018 року в Україні офіційно зареєстровано 200 випадків на менінгококову інфекцію, показник захворюваності склав 0,47 на 100 тисяч населення. Темп приросту захворюваності в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року знизився і склав -16,3%.

Щодо віку хворих:

діти від 0 до 17 років – 169 випадків (84,5%)

– 169 випадків (84,5%) дорослі – 31 випадок зареєстровано серед дорослих

Серед дітей найбільшу кількість захворілих було зафіксовано у віці від 1 до 4 років – 76 випадків (45,0%), найменше серед дітей віком 15-17 років – 4 випадки (2,4%). Захворювання на менінгокову інфекцію були зареєстровані у всіх регіонах України. Показник захворюваності коливався від 0,05 на 100 тисяч населення в Луганській до 3,03 в Закарпатській областях.

Більшість менінгококів (збудників захворювання), виділених від хворих, представлені переважно серогрупою В. Впродовж 2013-2017 років сума основних трьох серогруп (А, В та С) становила від 63,0% до 95,5% серед інших протипованих менінгококів.

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Які є вакцини

Щеплення для профілактики менінгококової інфекції в Україні – не входить до Календаря профілактичних щеплень як обов’язкова, а належить до рекомендованих. Тому вакцина проти менінгококової інфекції не закуповується за гроші з бюджету. Хоча не виключений варіант, що їх можуть закуповувати за гроші з місцевих бюджетів. В іншому випадку їх можна купити за свої гроші.

Менінгококова інфекція – що це? Це бактеріальна інфекція, викликана Neisseria meningitidis. Менінгококова хвороба, зазвичай, проявляється клінічно як менінгіт (близько 50% випадків), бактеріємія (38% випадків) або бактеріемічна пневмонія (9% випадків).

Терміни "Менінгококова інфекція" та "менінгіт" – не є синонімами. Менінгококова інфекція зумовлюється менінгококом Neisseria meningitidis, які за структурою поділяються на 13 серологічних груп. Найбільша кількість випадків захворювання зумовлена групами А, В, С, Y и W135. Менінгіт– це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини. За етіологією розрізняють декілька типів, зокрема: Бактеріальний менінгіт – збудниками є менінгококи, пневмококи, гемофільна паличка типу B (Hib) та інші бактерії.

Вірусний менінгіт можливий при ускладненні перебігу інфекційних хвороб, найчастіше спричинених ентеровірусами, рідше – вірусами епідемічного паротиту, кору, вітряної віспи тощо.

Алгоритм вакцинації від менінгококової інфекції

Єдиної вакцини, яка б захистила одразу від усіх збудників менінгіту, не існує.

Для профілактики менінгіту необхідно проводити комплексну вакцинацію від збудників хвороб, які, окрім іншого, можуть бути причиною менінгітної інфекції, а саме:

Вакцинація проти гемофільної палички групи B (Hib)

В Україні розпочалася з 2006 року, зараз входить до Календаря обов’язкових щеплень, закуповується за державні кошти.

Схема щеплень: проводиться дітям в 2, 4 і 12 місяців. При порушенні графіку, вакцинація дітей проводиться до 4 років і 11 місяців, у старшому віці – лише осіб із групи ризику.

Вакцина від гемофільної палички грипу В (Hib) наявна в усіх регіонах України. Станом на 1 вересня 2018 року на залишку біля 800 тисяч доз, інформація про наявність вакцини щомісяця оновлюється на сайті МОЗ.

Станом на 01.10.18 проти гемофільної інфекції а Україні щеплено 29,8% від запланованої кількості осіб, які підлягають щепленню.

Також вона входить до складу комбінованих вакцин разом з дифтерією, правцем, кашлюком та гепатитом (комерційні назви "Гексаксим", "Пентаксим", "Інфанрікс Гекса"), які є в продажу на приватній аптечній мережі.

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Вакцинація проти менінгококової інфекції

В Україні на приватному ринку є чотиривалентна вакцина "Менактра" (виробника Санофі Пастер Інк., США), призначена для активної імунізації проти менінгококової інфекції, спричиненої N.meningitidis серогруп А, С, Y і W-135 у осіб віком від 9 місяців до 55 років. Рекомендована для контролю за спалахами менінгококової інфекції в ендемічних регіонах.

Схема вакцинації: для дітей від 9 до 23 місяців – вводять 2 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 3 місяців. Від 2 до 55 років – одноразово.

Україні реєструються випадки менінгококової інфекції серед дітей викликані серотипом В. Для специфічної профілактики існує вакцина "Бексеро" (Bexsero) компанії GSK: випущена вперше у 2014 році, але в Україні вона не зареєстрована. Схема введення "Бексеро" в будь-якому віці включає мінімум два введення. Аби провести цю вакцинацію доведеться їхати за кордон. Наприклад, сусідня Польща надає таку послугу без проблем.

Вакцинація від пневмококової інфекції

Не входить до Календаря обов’язкових щеплень.

В Україні зареєстровані 2 вакцини для імунізація немовлят і дітей віком від 6 тижнів до 5 років для профілактики пневмококової інфекції, від 2 виробників під назвою "Превенар- 13" (виробник, Нью Лейн, Хавант, PO9 2NG, Велика Британія) та "Синфлорикс" (виробник, ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Рю де л’Інстітю, Бельгія).

Важливо виявити хворобу у перші 12 годин

Де придбати і які це вакцини

За даними сайту tabletki.ua в аптеках різних регіонів та в приватних медичних закладах, які проводять щеплення, в наявності:

- вакцина "Менактра" в аптеках – діапазон цін 1000-1300 грн, в закладах 1700 грн;

- вакцина "Превенар" в аптеках – діапазон цін 1800-2000 грн), в закладі – 2700 грн;

- вакцина "Синфлорикс" в аптеках – 800 грн., в мед закладі 1200 грн;

- вакцина "Хіберікс" – проти гемофільної палички групи B (Hib) (320-530грн).

Коли і кого потрібно вакцинувати

Схема вакцинації вакцина "Менактра":

Для дітей від 9 до 23 місяців – вводять 2 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 3 місяців.

Особам у віці від 24 місяців до 55 років – одноразово.

Схема вакцинації "Превенар 13":

Для дітей від 2 до 6 місяців – вводять 3 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 4 тижнів та ревакцинацію в 11-15 місяців- одноразово.

Для дітей від 7 до 11 місяців – вводять 2 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 4 тижнів та ревакцинацію у 2 роки – одноразово.

Для дітей від 12 до 23 місяців – вводять 2 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 8 тижнів.

Для дітей від 2 роки до 5 років – одноразово.

Схема вакцинації "Синфлорикс":

Для дітей від 2 до 6 місяців – вводять 3 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 4 тижнів та ревакцинацію в 11-15 місяців – одноразово.

Для дітей від 7 до 11 місяців – вводять 2 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 4 тижнів та ревакцинацію у 2 роки – одноразово.

Для дітей від 12 до 23 місяців – вводять 2 дози по 0,5 мл з інтервалом не менше 8 тижнів.

Для дітей від 2 роки до 5 років – одноразово.

Чому вакцинація від менінгококової інфекції не обов'язкова

Через достатньо низький рівень поширеності менінгококової інфекції в Україні, вакцинація від неї не входить до Календаря обов’язкових щеплень. Однак громадяни мають змогу самостійно придбати вакцину.

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