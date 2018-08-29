Валенса пояснив, чому хоче висувати Сенцова на Нобелівську премію

Колишній польський президент Лех Валенса заявив, що у сучасному світі мало таких людей-борців як Олег Сенцов, тому цей приклад потрібен, щоб заохочувати інших.

Про це Валенса розповів у розмові з "Радіо Свобода".

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Я також був у складній ситуації, я також боровся. І ця нагорода дуже допомогла повернути свободу і мені, і Польщі. У випадку Сенцова потрібна аналогічна допомога. По-перше, це була б подяка йому за те, що він боровся, а по-друге – заохочення до продовження мирної боротьби. І саме тому я робитиму все, аби ця премія потрапила в руки Сенцова,

– заявив політик.

За словами Валенси, Сенцов має шанс отримати нагороду, якщо протримається у своїй боротьбі. Політик стверджує, що якщо у світі буде більше таких рішучих людей, російські силові методи швидше відійдуть у минуле.

"Вже стільки людей зверталося до Росії з проханням про звільнення Сенцова, так багато світлих голів закликало його звільнити, та в Росії на це не реагують. Тому такі, як я, не можуть сидіти склавши руки, ми мусимо зробити все, щоб його звільнити та подякувати йому за героїзм", – додав Валенса.

Нагадаємо, вчора, 28 серпня, стало відомо, що екс-президент Польщі та нобелівський лауреат Лех Валенса пропонує висунути українця, політв'язня Кремля Олега Сенцова у кандидати на Нобелівську премію миру. 29 серпня стартував вже 108-ий день голодування Олега.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.