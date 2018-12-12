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      Валенсія – Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

      36 Читать новость на русском
      Валенсія - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн
      Валенсія – Манчестер Юнайтед дивитися онлайн

      Іспанська "Валенсія" вдома прийматиме англійський "Манчестер Юнайтед". "Кажани" достроково вийшли до Ліги Європи, тому позбавлені мотивації. А от "червоні дияволи" зацікавлені в перемозі, яка може їм гарантувати перше місце в групі H. Поєдинок "Валенсія" – "Манчестер Юнайтед" можна переглянути онлайн в Україні.

      Варто зазначити, що на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2", які мають право показувати матчі Ліги чемпіонів в Україні, будуть транслювати інші матчі ("МанСіті" – "Хоффенхайм" та "Шахтар" – "Ліон"), гру "Валенсія" – МЮ по телебаченні переглянути не вдасться. Натомість її можна буде подивитися онлайн на сервісі інтернет-телебачення OLL.TV

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      Окрім прямої трансляції, на сайті можна буде передивлятися і моменти матчу "Валенсія" – "Манчестер Юнайтед". Та варто зазначити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та є платним. За 39 гривень можна переглядати відео 24 години. Місячний абонемент обійдеться в 69 гривень.

      Нагадаємо, матч "Валенсія" – МЮ відбудеться у середу, 12 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

       

       

      Теги: Спорт Ліга чемпіонів Футбол Манчестер Юнайтед
      Джерело: 24 Канал
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