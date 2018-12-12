Іспанська "Валенсія" вдома прийматиме англійський "Манчестер Юнайтед". "Кажани" достроково вийшли до Ліги Європи, тому позбавлені мотивації. А от "червоні дияволи" зацікавлені в перемозі, яка може їм гарантувати перше місце в групі H. Поєдинок "Валенсія" – "Манчестер Юнайтед" можна переглянути онлайн в Україні.

Варто зазначити, що на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2", які мають право показувати матчі Ліги чемпіонів в Україні, будуть транслювати інші матчі ("МанСіті" – "Хоффенхайм" та "Шахтар" – "Ліон"), гру "Валенсія" – МЮ по телебаченні переглянути не вдасться. Натомість її можна буде подивитися онлайн на сервісі інтернет-телебачення OLL.TV.

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Окрім прямої трансляції, на сайті можна буде передивлятися і моменти матчу "Валенсія" – "Манчестер Юнайтед". Та варто зазначити, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та є платним. За 39 гривень можна переглядати відео 24 години. Місячний абонемент обійдеться в 69 гривень.

Нагадаємо, матч "Валенсія" – МЮ відбудеться у середу, 12 грудня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.