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      Валенсія – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

      60 Читать новость на русском
      Валенсія - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч
      Валенсія – МЮ прогноз букмекерів

      Іспанська "Валенсія" у цьому матчі вже ні на що не претендує. Команда не зможе пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів. Натомість МЮ ще має шанси зачепитися за першу сходинку у групі. правдя для цього треба перемагати ту ж "Валенсію" на виїзді та сподіватися, що "Ювентус" не обіграє на виїзді "Янг Бойз".

      Однак букмекери не надто вірять у те, що МЮ зможе на виїзді обіграти "Валенсію". Саме іспанська команда має більше шансів на перемогу. Для прикладу, у William Hill на перемогу "Валенсії" коефіцієнт 2,45, у той час як на "Манчестер Юнайтед" – 3,00. Нічия у цьому матчі оцінена їх експертами в 3,30.

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      PariMatch на перемогу МЮ виставив дещо нижчий коефіцієнт – 2,95. Щодо перемоги господарів поля, то на них показник 2,55. Нічия – 3,30.

      Найнижчий коефіцієнт на перемогу англійської команди у Marathon bet – 2,83. При цьому що коефіцієнт на перемогу "Валенсії" – 2,50. На нічию – 3,34.

      У "Фаворит спорт" перемога "Валенсії" – 2,48. На те, що переможе МЮ – 2,96. Нічия у матчі – 3,35.

      Нагадаємо, матч "Валенсія" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у середу, 12 грудня. Початок – о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед
      Джерело: 24 Канал
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