Валенсія - Манчестер Юнайтед: відео голів, огляд матчу

У шостому матчі групового етапу Ліги чемпіонів іспанська "Валенсія" приймала на своєму полі англійський "Манчестер Юнайтед". І завдала поразки МЮ.

Валенсія – Манчестер Юнайтед 2:1

Голи: Гобер, 17, Джонс, 47 (авт) – Рашфорд, 87

"Валенсія", окрім престижу, ні на що у цьому матчі не могла сподіватися. Іспанська команда посідала третє місце та вилітала у Лігу Європи. Натомість МЮ у випадку перемоги на "Местальї" та поразки італійського "Ювентуса" у матчі проти швейцарського "Янг Бойз", міг вийти з групи з першого місця. Швейцарці перемогли. Та "Манчестер Юнайтед" не зумів виконати своє завдання.

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"Валенсія" вийшла вперед на 17-ій хвилині. Точний ударом відзначився Гобер. Який пробив поміж двох захисників у нижній дальній кут воріт повз голкіпера.

Загалом господарі поля більше атакували та пробивали по воротах суперників.

МЮ ж у першому таймі міг розраховувати на пенальті, однак арбітр не помітив гру рукою Діакабі у власному штрафному майданчику після удару Мати. Також чудову нагоду змарнував Погба, з близької відстані відправивши м’яч мимо рамки воріт.

На початку другого тайму МЮ забив. Але Джонс відправив м’яч у власні ворота – у боротьбі з Батшуаї захисник проштовхнув м’яч повз Ромеро.

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Все, на що спромігся "Манчестер Юнайтед" – гол наприкінці матчу. Його забив Рашфорд, який вийшов на заміну.

МЮ програє, але виходить у плей-офф Ліги чемпіонів. "Валенсія" ж продовжить виступи і Лізі Європи.