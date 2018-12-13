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      "Валенсія" обіграла МЮ у Лізі чемпіонів: відео голів

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      Валенсія - Манчестер Юнайтед: відео голів, огляд матчу
      Валенсія – Манчестер Юнайтед відео голів

      У шостому матчі групового етапу Ліги чемпіонів іспанська "Валенсія" приймала на своєму полі англійський "Манчестер Юнайтед". І завдала поразки МЮ.

      Валенсія – Манчестер Юнайтед 2:1
      Голи: Гобер, 17, Джонс, 47 (авт) – Рашфорд, 87

      "Валенсія", окрім престижу, ні на що у цьому матчі не могла сподіватися. Іспанська команда посідала третє місце та вилітала у Лігу Європи. Натомість МЮ у випадку перемоги на "Местальї" та поразки італійського "Ювентуса" у матчі проти швейцарського "Янг Бойз", міг вийти з групи з першого місця. Швейцарці перемогли. Та "Манчестер Юнайтед" не зумів виконати своє завдання.

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      "Валенсія" вийшла вперед на 17-ій хвилині. Точний ударом відзначився Гобер. Який пробив поміж двох захисників у нижній дальній кут воріт повз голкіпера.

      Загалом господарі поля більше атакували та пробивали по воротах суперників.

      МЮ ж у першому таймі міг розраховувати на пенальті, однак арбітр не помітив гру рукою Діакабі у власному штрафному майданчику після удару Мати. Також чудову нагоду змарнував Погба, з близької відстані відправивши м’яч мимо рамки воріт.

      На початку другого тайму МЮ забив. Але Джонс відправив м’яч у власні ворота – у боротьбі з Батшуаї захисник проштовхнув м’яч повз Ромеро.

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      Все, на що спромігся "Манчестер Юнайтед" – гол наприкінці матчу. Його забив Рашфорд, який вийшов на заміну.

      МЮ програє, але виходить у плей-офф Ліги чемпіонів. "Валенсія" ж продовжить виступи і Лізі Європи.

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед
      Джерело: 24 Канал
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