Його вбили 16 квітня 2015 року у Києві. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Що відомо про життя Валентини Бузини

Свого часу Олесь Бузина оскандалився знеціненням української культури та критикою Революції Гідності. Через це росіяни використовують смерть його матері у пропагандистських цілях.

Жінка декілька років відвідувала судові засідання у справі про смерть її сина, а також давала інтерв'ю проросійським ЗМІ.

Валентина Бузина увесь цей час проживала в український столиці. Останні роки свого життя вела закритий спосіб життя, в інформаційному просторі з'являлася рідко.

Сусіди розповіли, що вона була замкнутою людиною, а поспілкуватися зрідка могла лише з друзями сина.

Причину її смерті наразі не озвучують. Тим часом у росЗМІ розкручують "трагічну історію жінки, яка так і не добилася справедливості".

У 2015 році там так само активно говорили про вбивство Олеся Бузини. Вони заявляли про "політичне вбивство", яке нібито пов'язане з "переслідуванням інакодумства в Україні".

Смерть його матері стала для пропагандистів приводом знову заговорити про "злочини київського режиму".

Разом із росЗМІ активізувалися також й українські журналісти-зрадники. Серед них підсанкційні Ольга Шарій та Діана Панченко.

Померла Валентина Павлівна Бузина, мати Олеся Бузини. Я її знала. "Я не можу померти, поки вбивці мого сина не покарані", – говорила вона мені у розмові. Я знаю багато трагічних історій. Але ця одна з найгірших… Багато несправедливості доведеться викорінити. На багато запитань відповісти. Але ми це зробимо. Заради цієї хороброї жінки та таких як вона,

– заявила Панченко.

Що відомо про Олеся Бузину

Олесь Бузина був уродженцем Києва та здобував освіту філолога у Київському національному університеті імена Тараса Шевченка.

Працював у виданнях "Кievskie Vedomosti" та "Сегодня". Там він міг змогу публікувати свої контроверсійні тексти про історію України та політику. Він поширював ідеї "спільного історичного минулого" з Росією, а також критикував український національний рух.

Свої проросійські наративи Бузина просував й на телебаченні.

Окрім того, написав він низку книг. Свого часу "Вурдалак Тарас Шевченко" та "Тайная история Украины-Руси" викликали хвилю критики та обурення серед української інтелігенції та читачів.

Вбили його біля власного будинку. Це викликало значний резонанс, але обставини досі до кінця не з'ясовані.

Було декілька підозрюваних, серед яких ексбоєць батальйонів МВС "Київ-2" і "Гарпун" Андрій Медведько та лейтенант гвардії ЗСУ, екскомандир 54 окремого розвідувального взводу Денис Поліщук, але своєї провини вони не визнали.

Вони були заарештовані. Однак, Поліщук вийшов через 2 місяці під заставу, яку вніс бізнесмен та медіавласник Олексій Тамразов. Щодо Медведька, то йому змінили міру з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

Досудове розслідування у цій справі було завершено у 2017 році. Трохи згодом апеляція відмовилася змінювати підсудність справи та повернула її до Шевченківського суду Києва.