Як зробити валентинки своїми руками: оригінальні ідеї з відео

День святого Валентина – найромантичніше свято в році. 14 лютого потрібно якомога більше уваги звертати на дрібнички, адже саме вони створюють романтичну атмосферу дома. А що може бути кращим в цей день, як не валентинки? Як зробити валентинки своїми руками – читайте в нашому матеріалі та дивіться відео.

Звісно, проявляти свої почуття та турботу потрібно щодня, але, здається, що 14 лютого – це особливий день, коли навіть повітря просочене любов'ю. Потурбувати потрібно не лише про те, що подарувати хлопцю на День святого Валентина (чи дівчині), а й про те, як зробити цей день особливим. Можна не соромитися дуже ніжних та милих дрібничок у вигляді валентинок чи печива у формі сердечок. 14 лютого можна собі це дозволити!

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В нашому матеріалі ми зібрали лише найкращі ідеї для виготовлення валентинок та декору на День святого Валентина. Забутьте про банальні вирізані червоні сердечка з картону, ми маємо кілька кращих ідей для вас!

Як зробити валентинки своїми руками

Об'ємна 3D-валентинка

Для того, щоб зробити таку валентинку, вам не потрібен 3D-принтер чи щось надскладне. Лише папір, бажано цупкий, степлер і бажання! Плюс такої валентинки, що їх можна зробити дійсно дуже багато та розмістити в різних місцях. Наприклад, у ванній кімнаті, прикріпити до дзеркала, покласти до кишені тощо. Таким чином ваша друга половинка буде протягом дня знаходити милі послання від вас. Хіба не чудово?

Як зробити 3D-валентинку: відео

Валентинка pop-up

Техніка pop-up – це створення об'ємних зображень з паперу. Ця дуже поширена техніка в дитячих книгах. Але частіше її використовують при виготовленні листівок.

Зробити таку листівку можна і власноруч. Для цього вам потрібен лише кольоровий папір, ножиці та гарний настрій.

Як зробити валентинку pop-up: відео

Валентинка із кристалів

Пам'ятайте, як в дитинстві ми "вирощували" кристали на паличках в соляному розчині? Цю ж саму техніку можна використати і цього разу!

Зробіть сердечно із кольорового дроту та помістіть його в концентрований соляний розчин (в теплу воду додавайте поступово сіль до тих пір, поки вона не перестане розчинятися). Залишається почекати кілька днів, а щоб сердечко "росло" швидше, то міняйте розчин на новий кожні 2-3 дні.

Попри свою простоту така валентинка виглядає дуже ефектно!



Валентинка із кристалів своїми руками на 14 лютого

Листівка-валентинка

Це, напевно, найніжніший варіант, який тільки можна вигадати! На листівку наклейте свічки для торту, а замість вогню – намалюйте маленькі сердечка. Як варіант для підпису, можна написати щось на кшталт такого: "Ти даруєш мені світло щодня".



Листівка-валентинка своїми руками на 14 лютого

Проте з листівка можна експериментувати більше! Більше ідей для листівок – дивіться у відео.

Як зробити листівку на 14 лютого: відео

Гіковська валентинка в стилі піксель-арт

Піксель-арт – це вид цифрового живопису, де зображення формуються на рівні пікселів. Валентинка, виконана в цьому стилі, дуже символічна, якщо ви познайомилися в інтернеті, або ваша друга половинка фанатіє від сучасних технологій.



Валентинка в стилі піксель-арт своїми руками

Таку валентинку можна поставити поруч з комп'ютером – посмішка буде з'являтися кожен раз, коли подивишся на неї і згадаєш про кохану людину.

Невеликі поради: використовуйте якісний папір, гострий канцелярський ніж, і будьте терплячі.

Як зробити валентинку в стилі піксель-арт: відео

Валентинка-орігамі

Для такої валентинки вам знадобиться лише папір та трохи терпіння! Краще обирайте не дуже цупкий папір, щоб з ним було легше працювати – адже вам доведеться багато разів згинати його.

Як зробити валентинку-орігами своїми руками на 14 лютого: відео

Магічна листівка на 14 лютого (листівка-фокус)

Для виготовлення такої листівки вам знадобиться тонкий картон, плівка, маркери, ножиці, клей, лінійка, простий олівець. Але навіть за допомогою таких простих предметів можна створити справжню магію!

Як зробити листівку фокус на 14 лютого своїми руками: відео

Солодкі валентинки

Такий варіант ідеально підійде для тих, у кого друга половинка полюбляє солодощі! До того ж, немає кращого подарунку, ніж подарунок зроблений своїми руками! Тим паче, коли мова йде про випічку.

Це можуть бути млинці чи вафлі у формі сердечок на сніданок, або навіть тістечко, печиво чи цілий торт. Для цього візьміть ваш улюблений рецепт солодощів, але цього разу випікайте у формі серця. Така валентинка нікого не залишить байдужим!

Рецепт панкейків на День святого Валентина:

- борошно 1 склянка;

- сіль 1/2 ч.л.;

- сода 1/2 ч.л.;

- цукор 2 ст.л.;

- яйце;

- кефір 1 склянка;

- вершкове масло 2 ст.л.



Панкейки у вигляді серця на 14 лютого

Як приготувати панкейки у вигляді сердечок:

1. У миску насипте всі сухі компоненти та додайте яйце. Вилийте у суміш кефір і розтоплене вершкове масло, замішуйте тісто. Воно має бути трохи густішим за звичайне тісто для млинців.

2. На прогрітій сковороді смажте панкейки з двох сторін – перевертайте, як тільки на поверхні будуть лопатися перші бульбашки.

3. Якщо у вас є силіконова форма у вигляді серця, то покладіть її на сковороду і заливайте в середину тісто. Так у вас вийдуть рівні і однакові сердечка. Якщо ж такої форми нема – теж не біда. Насмажте панкейки та складіть їх один на одного. І вже самостійно надайте їм форму – акуратно виріжте серце на всіх панкейках одночасно.

4. Подавайте із медом, джемом, фруктами чи горішками.

Також радимо спробувати спекти печиво-валентинки. Воно виглядає дуже красиво і стане прекрасно альтернативною валентинкам із паперу.

Як зробити печиво-валентинки: відео

Листівка з об'ємним сердечком

Для листівки вам знадобиться:

- картон червоного кольору (за бажанням – візьміть інший колір);

- шматочки картону білого і червоного відтінків (можна використовувати тільки один колір):

- можна додати ажурну серветку, але не обов'язково;

- ножиці;

- клей ПВА або двосторонній скотч.



Як зробити листівку-валентинку на 14 лютого

Як зробити листівку-валентинку з об’ємний сердечком:

1. Квадратний лист червоного картону складаємо навпіл. Вирізаємо з різних шматочків картону однакові сердечка. Можна додати також сердечка з ажурної паперової серветки.

2. Всі сердечка згинайте вертикально навпіл і вклейте один в одного в місці згину. Об'ємне сердечко приклейте до листівки.





Як зробити листівку-валентинку на 14 лютого

3. Напишіть або роздрукуйте напис для листівки, виріжте і зробіть для неї підкладку – шматочок картону. Можна додати вирізаних метеликів або сердечка. Головне, не забутьте написати теплі слова всередині листівки.

Куди сховати валентинки на 14 лютого

Зробити валентинку – це ще пів справи, потрібно ще вигадати, куди її сховати. Адже хочеться, щоб це був справжній сюрприз для коханої людини!

У коробці з пластівцями або на іншому звичному продукті

Ранок завжди починається зі сніданку. Тож нехай ваша кохана людина знайде валентинку на кухні. Наприклад, у коробці з пластівцями або на пляшці з молоком. Ще, як варіант, можна приклеїти валентинку на дзеркало у ванній.



Куди сховати валентинку: ідеї

В рукавичці чи в кишені

Покладіть валентинку в рукавиці чи кишеню куртки. Так, ваш коханий/кохана знайдуть їх згодом і ми впевнені, що це приємний сюрприз.



Куди сховати валентинку: ідеї

Під кришкою ноутбука

Якщо ваш коханий чи кохана працюють за ноутбуком – сховайте туди валентинку. Але це мають бути не об'ємні валентинки, адже так ви можете зіпсувати і листівку, можливо пошкодите кришку самого комп’ютера.



Куди сховати валентинку: ідеї

Кохайте і будьте коханими!