Валерій Меладзе попросив грузинське громадянство, – ЗМІ

Російський співак Валерій Меладзе звернувся до Міністерства юстиції Грузії з проханням надати йому громадянство.

Про це інформує Georgian News Agency.

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За даними ЗМІ, йдеться про надання артисту грузинського громадянства при збереженні російського.

Зазначається, що Меладзе вирішив скористатися новим законом Грузії "Про громадянство", який дозволяє уродженцям країни відновити громадянство Грузії, яке вони втратили при отриманні громадянства іншої країни.

Як відомо, зараз співак перебуває у рідному місті Батумі, де виступав на концертах на честь співака і актора Вахтанга Кікабідзе.

Валерій Меладзе з дружиною Альбіною Джанабаєвою

Хто такий Валерій Меладзе? Російський співак грузинського походження. Його молодший брат – відомий композитора Костянтин Меладзе. У 2006 році Валерій Меладзе отримав звання заслуженого артиста Росії.