Валерій Меладзе пояснив, чому хоче отримати громадянство Грузії

Популярний російський співак Валерій Меладзе підтвердив, що звернувся до Міністерства юстиції Грузії, щоб отримати громадянство цієї країни. А також він пояснив своє рішення.

Меладзе розповів РБК, що не збирається одночасно відмовлятися від російського громадянства і назвав Росію та Грузію братніми народами.

Читайте також: Усі наші артисти готові відмовитись від гастролей у Росії за однієї умови, – Бебешко

"Я народився і виріс в Грузії в той час, коли між Росією і Грузією не існувало кордонів. Історично і ментально наші народи були і залишаються й донині близькими по-братськи. Виникнення кордонів поставило нас перед вибором. Я вчинив дії, щоб стерти цю межу для себе", – пояснив співак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про звернення Валерія Меладзе до Міністерства юстиції Грузії з проханням надати йому громадянство.



Як відомо, Меладзе народився в 1965 році в грузинському Батумі. Але багато років живе та працює у Росії.