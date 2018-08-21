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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Валерій Меладзе пояснив, чому хоче отримати громадянство Грузії

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Валерій Меладзе
Валерій Меладзе / GFAclaims.com

Популярний російський співак Валерій Меладзе підтвердив, що звернувся до Міністерства юстиції Грузії, щоб отримати громадянство цієї країни. А також він пояснив своє рішення.

Меладзе розповів РБК, що не збирається одночасно відмовлятися від російського громадянства і назвав Росію та Грузію братніми народами.

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"Я народився і виріс в Грузії в той час, коли між Росією і Грузією не існувало кордонів. Історично і ментально наші народи були і залишаються й донині близькими по-братськи. Виникнення кордонів поставило нас перед вибором. Я вчинив дії, щоб стерти цю межу для себе", – пояснив співак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про звернення Валерія Меладзе до Міністерства юстиції Грузії з проханням надати йому громадянство.

Як відомо, Меладзе народився в 1965 році в грузинському Батумі. Але багато років живе та працює у Росії.

Теги: Музика LifeStyle Новини Росії Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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