"Валіть із Росії хохли": у мережі показали фото "розправи" над українським авто в Сочі
У російському курортному Сочі на автомобілі з донецькими номерами невідомі залишили образливу записку на адресу українців – "валити з Росії".
Відповідне фото оприлюднив журналіст Денис Казанський у своєму Twitter.
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На світлині видно, що автомобіль BMW з номерними знаками "АН" також розмалювали фарбою.
Будьте прокляті, хохли. Валіть із Росії,
– йдеться у записці.
За словами власника автомобіля, інцидент стався на парковці поблизу їхнього готелю.
Сам журналіст коментуючи такий вчинок, зауважив, що "росіяни висловлюють свою повагу туристам із братньої ДНР".
Джерело: 24 Канал
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