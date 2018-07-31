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ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Валіть із Росії хохли": у мережі показали фото "розправи" над українським авто в Сочі

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У Росії жорстко висловилися до українців
У Росії жорстко висловилися до українців / Фото з Twitter

У російському курортному Сочі на автомобілі з донецькими номерами невідомі залишили образливу записку на адресу українців – "валити з Росії".

Відповідне фото оприлюднив журналіст Денис Казанський у своєму Twitter.

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На світлині видно, що автомобіль BMW з номерними знаками "АН" також розмалювали фарбою.

Будьте прокляті, хохли. Валіть із Росії,
– йдеться у записці.

За словами власника автомобіля, інцидент стався на парковці поблизу їхнього готелю.

Сам журналіст коментуючи такий вчинок, зауважив, що "росіяни висловлюють свою повагу туристам із братньої ДНР".

 

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Авто Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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