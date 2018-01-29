Ґвалтівника 11-річної дитини з Одещини засудили на 15 років

15 років проведення у місцях позбавлення волі 40-літній чоловік, який у серпні 2017 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував 11-річну доньку своєї співмешканки.

Відповідне рішення ухвалив Болградський районний суд Одеської області, повідомляє УНІАН.

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Судом встановлено, що в серпні 2017 року в селі Десантне Кілійського району обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, зґвалтував дівчинку, застосовуючи фізичну силу (завдавав ударів по тілу) та обмеживши можливість пересування потерпілої.

Чоловіка визнано винним у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу, і йому призначено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.