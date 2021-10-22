Тепер злочинець відправиться до в'язниці, де проведе 12 років. Про це рішення Індустріального районну Дніпра повідомили 22 жовтня.

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Не могли чинити опір

Слідчі встановили, що чоловік почав ґвалтувати дітей у 2002 році. Всі його жертви були за віком від 4 до 8 років. Вони всі перебували в безпорадному стані, тому не могли чинити опір.

До злочину він залучив 5 осіб. Серед них були двоє молодих жінок. Одна з них – колишня жертва ґвалтівника, а інша - примушувала до участі у створенні порно та експлуатації двох власних дітей. Щодо участі в злочинах цих людей розслідування досі триває.

Схожий випадок раніше

16 вересня повідомили, що до суду направили справу щодо одесита, який зґвалтував 10 дітей. Слідчі встановили, що він знайомився з жертвами в соцмережах.

Після цього він починав шантажувати дітей і систематично схиляв до інтиму. Окрім цього він займався виготовленням і розповсюдженням дитячої порнографії.