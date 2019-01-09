"Ґвалтував з 17 років": олімпійська чемпіонка зробила жахливе зізнання про свого екс-тренера

21-річна дворазова олімпійська чемпіонка з шорт-треку Сік Сім Хі зізналась, що з 17 років її систематично ґвалтував екс-тренер Чо Чже Бом.

У грудні 2018-ого південнокорейська спортсменка подала обвинувальний акт, передає Sportarena.

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За словами дівчини, сексуальні домагання тривали з 2004 року і припинились лише за місяць до Олімпіади-2018 у Пхьончхані.

Зазначається, що Чо Чже Бом вже перебуває під слідством, але в іншому провадженні – через жорстоке побиття Сік іта інших спортсменок.

Суд має приступити до розгляду справи 14 січня.

До слова, Сім Сік Хі виборола "золото" в командній естафеті на 3 тисячі метрів на Олімпіаді у Сочі (2014) і Пхьончхані (2018).

Нагадаємо, у 2017 та 2018 роках Голлівуд трясло від масових зізнань жінок продомагання з боку чоловіків. Тоді ж популярним став хештег #MeToo (Я теж – англ.). Він миттєво почав ширитись у соцмережах у жовтні 2017 року після секс-скандалу у Голлівуді, пов'язаного з відомим продюсером Гарві Вайнштейном. Користувачі приєднувались до засудження сексуального насильства та домагань і ділились власними невтішними історіями. До флешмобу долучилось чимало світових знаменитостей, зізнаючись у домаганнях зі сторони колег. Про найгучніші секс-скандали 2017 року читайте тут.