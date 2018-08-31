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Valve випустила безкоштовну версію гри CS: GO

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Valve випустила безкоштовну версію гри CS: GO
Valve випустила безкоштовну версію гри CS: GO / Фото з вільних джерел

Компанія Valve продовжує заманювати геймерів в сіті Counter-Strike: Global Offensive, адже у шутера з’явилася безкоштовна версія. Відтепер у всіх тих, хто хотів пограти у популярний бойовик, але не хотів витрачати на нього гроші, з’явиться можливість познайомитися з грою ще до її купівлі.

Про це повідомляє Forbes.

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Безкоштовна CS: GO, звичайно, поступається у функціональності повноцінному виданню, але відчути смак ворожої крові на губах все одно вийде. У ролі супротивників виступають не реальні геймери, а бійці під управлінням штучного інтелекту. Незміцнілому розуму новоприбулих буде складно звикнути до великої кількості чітерів, а боти хоча б не обманюють – програти в чесній битві не так прикро, як опинитися жертвою шахраїв.

Після того як ви вдосталь натренуєтеся на агентах під управлінням штучного інтелекту, можна буде сміливо кидатися в запеклі сутички з іншими гравцями. Або, навпаки, назавжди забути про CS: GO – раптом суворі розваги будуть не до душі.

Трейлер гри Counter-Strike: Global Offensive – дивіться відео 

 

Але щоб це дізнатися, потрібно, звісно, ​​спершу спробувати. Counter-Strike: Global Offensive Free Edition вже пропонується для скачування в Steam. Володарі цієї версії, до речі, отримають доступ не тільки до ботів, але і до внутрішньоігрового GOTV і зможуть спостерігати за матчами інших користувачів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ігри Техно
Джерело: 24 Канал
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