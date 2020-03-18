Валютні обмеження через карантин: чому не варто панікувати

Найбільші державний та комерційний банки ввели деякі валютні обмеження через нестачу готівки на ринку. Вони тимчасові та не стосуються обмінів онлайн. Навіщо це роблять, чого чекати далі та чому не варто панікувати, розповідаємо у матеріалі сайту 24 каналу.

Українці на карантині через поширення коронавірусу в Україні та світі. Це не залишило економіку без негативних наслідків. В Україні заговорили про валютні обмеження. І в той час як НБУ запевняє, що валютних обмежень не буде, деякі банки вже почали їх частково вводити. Основою для цього стала паніка серед українського населення та бізнесу.

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Які банки ввели валютні обмеження?

З 18 березня клієнти ПриватБанку можуть обміняти валюту лише онлайн. Про це повідомляють у пресслужбі банку.



ПриватБанк ввів часткові валютні обмеження / GettyImages

Обміняти валюту можна через:

мобільний банк Privat24;

веб версію Приват24;

мережу терміналів самообслуговування.

Готівку в іноземній валюті зможуть отримати лише власники готівкових депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

У банку пояснюють, що ввели обмеження задля безпеки людей під час карантину, а також через припинення авіасполучення, адже саме таким способом доставляють готівкову валюту в Україну. Тож обмеження діятимуть принаймні до 30 березня.

Що таке валютні обмеження?Це правила, які обмежують операції з валютою. Валютні обмеження можуть бути вибірковими, на приклад, заборона лише купівлі населенням іноземної валюти в готівковому вигляді. Або повна заборона.

Схожі обмеження ввів і найбільший комерційний банк України – "Альфа-Банк". Проте, на відміну, від ПриватБанку, Альфа продовжить купувати готівкову валюту в українців, а продавати лише онлайн.

Ukrsibbank поки не повідомляє про припинення продажів валюту. Однак, у банку вже закликають максимально перевести грошові операції у режим онлайн. Також ввели тимчасові обмеження на допустиму кількість одночасного перебування клієнтів в приміщенні відділень. Одночасно у відділенні банку зможе перебувати від 3 до 5 осіб в залежності від розміру приміщення.

Чому в Україні заговорили про валютні обмеження?

Поширення коронавірусу, загроза світової економічної кризи та карантин в Україні. Ці речі спричинили паніку серед населення та змусили українців позбуватися гривні і натомість купувати валюту.



Карантин в Україні / 24 канал

Українська гривня з початку березня впала більш ніж на 10% відносно долара. Основний спад почався минулого тижня. Головна причина – не погіршення світової економічної ситуації, а українці та український бізнес, які на хвилі паніки масово скуповують валюту. Тим самим, підриваючи її.

Лише за 5 робочих днів українці купили 2,1 мільярда доларів, з яких 1,7 мільярда купив бізнес за інформацією НБУ.

За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, багато політологів говорять, що причина нестачі валюти в тому, що з українського ринку виходять іноземні інвестори, які вклалися в ОВДП. І справді, вони виходять, але їх частка не така значуща, як частка внутрішніх гравців (населення та бізнес).

Чи існує загроза введення повного валютного обмеження?

Нацбанк наголошує, що наразі вони не розглядають можливості введення валютних обмежень в Україні, оскільки контролюють ситуацію. У регулятора достатньо резервів для того щоб утримувати ситуацію з валютою під контролем.

До теми Валютних обмежень не буде: у НБУ запевнили, що резервів достатньо

Про це заявив заступник глави НБУ Олег Чурій на брифінгу щодо роботи банків і фінансових ринків.

Нині наші резерви на достатньому рівні – вони становлять понад 25 мільярдів доларів. Ми і надалі будемо продовжувати політику "згладжування коливань", адже це необхідно для збереження стабільності на валютному ринку,

– пояснив Олег Чурій.

У НБУ переконані, що введення валютних обмежень негативно сприймуть як звичайні громадяни, так і компанії.

Якби ввели валютні обмеження, це б нашкодило українським компаніям із зовнішньоекономічною складовою. Це б заморозило частину їхньої діяльності.

Гривня впала б набагато більше, якби НБУ не продавав валюту із золотовалютного резерву. Лише від початку 2020 року Національний банк України витратив 1 мільярд доларів, щоб утримати гривню на відносно стабільному рівні. Олег Чурій запевнив, що НБУ продає рівно стільки валюти, "скільки потрібно". Більш відчутні проблеми з падінням курсу на валютному ринку він пояснив труднощами з постачанням валюти в Україну, спричинених обмеженнями через коронавірус.

Треба розуміти, що резерви для того і потрібні, щоб використовувати їх в такі моменти. Вони не потрібні просто так. Щоб лежали і ми ними пишалися. Резерви – це запас на чорний день. І цей чорний день настав,

– написав Сергій Фурса.

Чому виникла проблема з нестачею готівки?З 16 березня Україна припинила міжнародні авіасполучення. Саме таким способом в Україну доставляють готівкову валюту. Через те, що населення масово скуповує іноземну валюту та продає гривню, виник великий дисбаланс і відповідно нестача готівкової валюти.



На безготівковому ринку такої проблеми нема, оскільки Нацбанк щодня продає на ринок валюту із резервів.

Що буде далі?



Припинення міжнародного авіасполучення в Україні / 24 канал

Через дефіцит готівки на валютному ринку, курс гривні підвищився при онлайн-обміні та на чорних ринках. Про те, що регулятор працює над вирішенням питання нестачі готівкової валюти на брифінгу заявила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Є певні складнощі з наявністю готівкового долара. Це пов’язано з тим, що раніше банківський сектор валюту завозив літаками,

– зазначила Рожкова.

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Заступниця голови НБУ запевнила, що регулятор розглядає альтернативні варіанти доставки валюти. Вона закликала українців зберігати спокій та трохи зачекати. А також користуватися онлайн-сервісами українських банків, уникаючи походів у відділення.

При налагодженні доставки валют, банки, ймовірно, знімуть обмеження.

МВФ як панацея

Кредит від МВФ може стабілізувати економіку України та зробити її менш вразливою для викликів, які приготувала світова криза. Програму кредитування вартістю 5,5 мільярда доларів терміном на 3 роки затвердили ще в грудні 2019 року. Однак через те, що Україна не виконала всіх умов, МВФ затримує програму.

Що вимагає МВФ?Україна повинна прийняти важливого закону про неможливість повернення банків ексвласникам, так-званий "антиколомойський" закон, завершити розпочаті реформи і врегулювати тарифи.

Сергій Фурса наголошує, що без допомоги МВФ гривня падатиме щодня. "Кожен день роздуми на тему, чи може президент собі дозволити прийняти закон, спрямований проти олігарха Коломойського, який є ключовою вимогою МВФ, дорога нам обходиться. І якщо є зараз причина для скликання позачергової сесії парламенту – то це саме прийняття "антиколомойського" закону і публічне запевнення, що Україна виконає інші вимоги Фонду," – вважає експерт.

Наразі Кабмін веде перемовини з представниками МВФ про виділення Україні допомоги для боротьби з коронавірусом. Про це заявив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.Очікують на позитивний результат уже незабаром.

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Коронавірус в Україні: головне

Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.

Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу