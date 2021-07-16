Вам тут не раді: фанати "Динамо" зірвали символіку "Шахтаря", яку розмістили у Києві – фото
16 липня 2021 , 13:59
Джерело:WBC Ультрас Динамо
На честь презентації нової форми футбольний клуб "Шахтар" розмістив рекламні банери по всьому Києву. Це не сподобалося вболівальникам "Динамо", які позрізали емблеми донецького клуба.
Чимала кількість банерів з'явилася у Києві в Українському домі та на Наддніпрянському шосе 15 липня. Рекламу розмістили на честь презентації нової екіпіровки.
Появу символіки конкурентів у столиці не оцінили фанати "Динамо", які ввечері вирушили розправлятися з емблемами горняків.
Лого Puma не чіпляли
Ультрас "Динамо" зрізали емблеми "Шахтаря" з банерів / Фото WBC Ультрас Динамо
- Про проведення акції представники ультрас написали у фейсбуці та похизувалися, як вони стоять ногами на емблемах "Шахтаря".
- Більшість користувачів-киян таку діяльність фанатів підтримали.
- Втім, деякі підписники зазначили, що вболівальники київського клубу залишили цілою символіку компанії Puma, яка співпрацює з проросійськими діячами.