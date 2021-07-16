Вам тут не раді: фанати "Динамо" зірвали символіку "Шахтаря", яку розмістили у Києві – фото

На честь презентації нової форми футбольний клуб "Шахтар" розмістив рекламні банери по всьому Києву. Це не сподобалося вболівальникам "Динамо", які позрізали емблеми донецького клуба.

Чимала кількість банерів з'явилася у Києві в Українському домі та на Наддніпрянському шосе 15 липня. Рекламу розмістили на честь презентації нової екіпіровки.

Появу символіки конкурентів у столиці не оцінили фанати "Динамо", які ввечері вирушили розправлятися з емблемами горняків.

Лого Puma не чіпляли



Ультрас "Динамо" зрізали емблеми "Шахтаря" з банерів / Фото WBC Ультрас Динамо

Про проведення акції представники ультрас написали у фейсбуці та похизувалися, як вони стоять ногами на емблемах "Шахтаря".

Більшість користувачів-киян таку діяльність фанатів підтримали.

Втім, деякі підписники зазначили, що вболівальники київського клубу залишили цілою символіку компанії Puma, яка співпрацює з проросійськими діячами.

Форма сезону 2021/2022 чинних віце-чемпіонів стала повністю помаранчевою. Крім того, дизайнери повернули до неї чорні смуги, від яких відмовилися кілька років тому.