Вам шкода, що Катю не розчинили в кислоті, – батько Катерини Гандзюк обурений діями прокурорів

У інтернеті опублікували протоколи судово-медичної експертизи тіла Катерини Гандзюк. Це надзвичайно обурило батька вбитої херсонської активістки. Особливо через те, що "автори "зливу" – не папараці, не журналюги-авантюристи, а генеральний прокурор країни та його помічник".

"Жах, огида, біль. Я не хочу, щоб півсвіту читало, який у Каті був мозок, печінка, нирки. Це аморально, дико, неприпустимо", – написав Віктор Гандзюк на своїй сторінці у Facebook.

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Він назвав оприлюднення протоколів судово-медичної експертизи тіла своєї дочки розголошенням матеріалів досудового слідства, "наругою над пам'яттю Каті". І пообіцяв не баритися з позовом до суду з цього приводу.

Винними у "зливі" інформації у мережу батько Гандзюк назвав Юрія Луценка та його помічника: "Не папараці, не журналюги-авантюристи, а генеральний прокурор країни та його помічник. Як лікар питаю: а ви хотіли б, щоб в інтернеті опублікували гінекологічний стан ваших дружин?"

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Але особливе обурення Віктора Гандзюка викликало інтерв'ю прокурора у справі про вбивство Гандзюк Володимира Парового, опубліковане виданням "Цензор.НЕТ".

Прочитав ваше інтерв'ю, пане Паровий. Я розумію, вам шкода, що Катю не розчинили в кислоті, як Джамаля Хашоггі. Вам було б простіше. Ви відбілюєте вбивць, як можете. Чому?

– написав Гандзюк.

При цьому заяви прокурора про брак доказів ще зрозуміти можна, але от коли прокурор замість адвокатів переконує суд у відсутності умислу на вбивство – ні.

"Вона віддала своє життя за майбутнє України. Вона мріяла жити в правовій демократичній державі. Про неї говорять у світі. Кажуть, її ім'я ввійде в підручники історії. Не тішить. Каті немає і ніколи не буде", – у розпачі написав батько вбитої жінки.

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