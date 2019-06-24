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      Вандал знищив меморіал герою Небесної Сотні у Києві: фото

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      Вандал знищив меморіал герою Небесної Сотні у Києві
      Вандал знищив меморіал герою Небесної Сотні у Києві / Фото Сергія Мазура

      У Києві вандал розтрощив меморіал герою Небесної Сотні Сергію Нігояну, який розташований на вулиці Грушевського.

      Ввечері 23 червня чоловік побив лампадки, розірвав прапори, розкидав квіти, шини та бруківку, які були біля памʼятника.

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      Хулігана одразу затримала патрульна поліція. Координатор "С14" Сергій Мазур повідомив, що чоловік є прихильником Росії. 

      Користувачі соцмереж закликають усіх небайдужих принести нові квіти та лампадки до меморіалу Сергію Нігояну.

      У поліції розповіли, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження. 

      Що відомо про Сергія Нігояна? 20-річний учасник і один із бійців третьої сотні Самооборони Майдану. Загинув 22 січня 2014 року від вогнепального поранення силовика під час подій біля стадіону "Динамо" на Грушевського. Був одним із перших загиблих серед учасників Революції гідності. Посмертно отримав звання Героя України з відзначенням орденом "Золота Зірка".

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      Теги: Новини України Новини Києва Небесна Сотня Євромайдан
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