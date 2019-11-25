Вандали намалювали свастику на пам'ятнику Шолом-Алейхему у Києві: поліція відкрила справу

У Києві хулігани розмалювали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Рабин опублікував фото пам'ятника з нанесеною червоною фарбою.

Про це головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Пам'ятник розташований на вулиці Рогнединській – неподалік від синагоги на вулиці Шота Руставелі.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко наголосив, що антисемітський акт щодо пам'ятника Шолом-Алейхему потребує оперативного розслідування.

Антисемітський акт щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний і жахливий,

– заявив глава МЗС.

Водночас, слідчий відділ Печерського районного управління поліції Києва розпочав кримінальне провадження за фактом осквернення пам'ятника українському єврейському письменнику Шолом-Алейхему у центрі Києва.