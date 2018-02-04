Вандали розмалювали стіну Кузьми Скрябіна в Одесі: з'явились фото

Невідомі розмалювали стіну пам'яті Андрія Кузьми Скрябіна, що біля Воронцовської колонади.

Про це повідомляє "Думская".

Зі слів очевидців, інцидент стався вночі. Але небайдужі одесити оперативно відмили стіну, присвячену лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку.

Читайте також: Три роки без Кузьми: кого ми втратили

Як відомо, в Одесі вже не вперше вандали намагаються зіпусувати стіну пам'яті Скрябіна. Лише рік тому, у лютому 2016-го хулігани забруднили стіну фарбою.

Вандали розмалювали стіну Кузьми Скрябіна в Одесі