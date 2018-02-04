Вандали розмалювали стіну Кузьми Скрябіна в Одесі: з'явились фото
16:29, сьогодні 1025 Читать новость на русском
Невідомі розмалювали стіну пам'яті Андрія Кузьми Скрябіна, що біля Воронцовської колонади.
Про це повідомляє "Думская".
Зі слів очевидців, інцидент стався вночі. Але небайдужі одесити оперативно відмили стіну, присвячену лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку.
Читайте також: Три роки без Кузьми: кого ми втратили
Як відомо, в Одесі вже не вперше вандали намагаються зіпусувати стіну пам'яті Скрябіна. Лише рік тому, у лютому 2016-го хулігани забруднили стіну фарбою.
Вандали розмалювали стіну Кузьми Скрябіна в Одесі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Мей поставила терористів Донбасу в один ряд із "Хезболлою"21 вересня 2017 , 06:53
В НАБУ назвали причину обшуків у сина Авакова31 жовтня 2017 , 14:27
Тест-драйв Honda Civic 5D: ще гарячіше!22 січня , 19:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00