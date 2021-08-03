Це сталося в селищі Кегичівка на вулиці Ювілейна. Загиблому було приблизно 38 років (народився в 1983 році).

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Чому почалась пожежа

  • Перекидання вантажівки ГАЗ трапилося під час вивантаження зерна.
  • Під час падіння на бік пошкодився газове обладнання транспорту.
  • Саме це було причиною початку пожежі.
  • Згодом туди прибули рятувальники.
  • У цей момент загальна площа пожежі становила 15 квадратних метрів.
  • До ДСНС щодо інциденту звернулися о 14:03.
  • Повністю загасили полум'я вже о 14:20.

Вантажівка перекинулася та згоріла на Харківщині
Вантажівка, яка перекинулася та згоріла / Фото ДСНС Харківщини