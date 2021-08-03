На Харківщині перекинулася та згоріла вантажівка: всередині був водій
3 серпня 2021 , 19:13Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Харківщини
У Красноградському районі на Харківщині 3 серпня перекинулася та загорілася вантажівка із зерном. Всередині автомобіля в цей момент був водій, який одразу загинув.
Це сталося в селищі Кегичівка на вулиці Ювілейна. Загиблому було приблизно 38 років (народився в 1983 році).
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Чому почалась пожежа
- Перекидання вантажівки ГАЗ трапилося під час вивантаження зерна.
- Під час падіння на бік пошкодився газове обладнання транспорту.
- Саме це було причиною початку пожежі.
- Згодом туди прибули рятувальники.
- У цей момент загальна площа пожежі становила 15 квадратних метрів.
- До ДСНС щодо інциденту звернулися о 14:03.
- Повністю загасили полум'я вже о 14:20.
Вантажівка, яка перекинулася та згоріла / Фото ДСНС Харківщини