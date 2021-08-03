На Харківщині перекинулася та згоріла вантажівка: всередині був водій

3 серпня 2021 , 19:13
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Джерело:

ДСНС Харківщини

У Красноградському районі на Харківщині 3 серпня перекинулася та загорілася вантажівка із зерном. Всередині автомобіля в цей момент був водій, який одразу загинув.

Це сталося в селищі Кегичівка на вулиці Ювілейна. Загиблому було приблизно 38 років (народився в 1983 році).

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Чому почалась пожежа

  • Перекидання вантажівки ГАЗ трапилося під час вивантаження зерна.
  • Під час падіння на бік пошкодився газове обладнання транспорту.
  • Саме це було причиною початку пожежі.
  • Згодом туди прибули рятувальники.
  • У цей момент загальна площа пожежі становила 15 квадратних метрів.
  • До ДСНС щодо інциденту звернулися о 14:03.
  • Повністю загасили полум'я вже о 14:20.


Вантажівка, яка перекинулася та згоріла / Фото ДСНС Харківщини 

Зверніть увагу! Вночі 6 травня у Пісочинській територіальній громаді під Харковом до тла згоріла вантажівка. Під час пожежі вогонь також перекинувся на сусідній автомобіль і нежитлову будівлю поряд.
Автор: Олександр Марчак